Aerosmith demande à Trump d'arrêter de jouer sa musique

On savait déjà que Donald Trump n’avait pas la cote chez les artistes. Et ne comptez pas sur Steven Tyler pour changer ça.

Mardi soir, un rassemblement pro-Trump se tenait au Civic Center de Charleston, en Virginie-Occidentale. Pour galvaniser les troupes, les organisateurs ont cru bon de faire jouer «Livin' on the Edge», d’Aerosmith, à plein volume.

Ce qui n’a pas enchanté Steven Tyler.

Selon Variety, Tyler n’a pas hésité à faire parvenir une mise en demeure à la Maison-Blanche par l'entremise de son avocate Dina LaPolt.

La lettre de mise en demeure est cosignée par Steven Tyler, Joe Perry (guitariste d’Aerosmith) et Mark Hudson (co-auteur de «Livin’ on the Edge»). On y accuse le président américain de «violation délibérée dans la diffusion de la chanson».

L’avocate de Tyler stipule que faire jouer des pièces d’Aerosmith dans un aréna rempli pour un rassemblement pro-Trump (on a estimé la foule à 13 500 personnes) laisse entendre que le groupe approuve les politiques du président.

Comme le note Variety, ce n’est pas la première fois que l’équipe de Trump utilise des chansons d’Aerosmith à des fins partisanes. En 2015, la pièce «Dream On» avait été entendue dans un rassemblement organisé par les partisans de l’actuel président américain.