Ces vedettes québécoises féminines créatrices de mode

Comme un grand nombre de leurs consoeurs, elles foulent les tapis rouges et assistent à des événements mondains vêtues d'oeuvres de designers.

Mais certaines vedettes québécoises ressentent aussi le besoin de créer ailleurs qu’à la télé, au cinéma ou sur scène.

Voici neuf femmes qui ont choisi de mettre leurs idées au service de la mode.

Les vêtements de Véronique Cloutier

La populaire animatrice Véronique Cloutier n’est pas avare de suggestions quand vient le temps de bien s’habiller. Remarquée avec raison sous les feux des projecteurs pour son apparence soignée et ses choix éclairés, la maman de trois enfants a une importante collection qui fait le bonheur des clientes des boutiques Aubainerie.

Chaque saison amène son lot de nouveautés - des blouses aux robes, en passant par les chandails, les pantalons et les maillots de bain - qui garnissent de nombreuses garde-robes. Jamais à court d’idées, Véronique Cloutier n’hésite pas à prendre la pose dans des vêtements qui riment avec simplicité et confort.

Les mots de Chantal Lacroix

Porteuse d’espoir et source de motivation, Chantal Lacroix respire le bonheur. Bien sûr, elle a souvent démontré son pouvoir d’attraction à la télé, mais peut aussi accompagner les gens dans leur quotidien avec les nombreux objets de sa boutique en ligne.

Avec ses messages inspirants comme «Je me choisis» et «Ose, crois, rêve, aime» sur des bijoux, la force de la «beauté en toi» et une ode à la beauté sur des coussins, en plus de tant d’autres mots positifs imprimés sur différents supports, l’animatrice a encore trouvé le moyen de redonner confiance aux gens.

Les sacs à main de Céline Dion

L’an dernier, grâce à une collaboration avec la compagnie québécoise Groupe Bugatti, Céline Dion a lancé une collection de sacs à main de luxe et autres accessoires mode.

La star a déjà associé son nom et son visage à plus de 200 articles «hauts de gamme». Pour présenter officiellement le tout au Québec, la chanteuse a salué ses admirateurs et les acheteurs lors de sa visite estivale de 2017 au magasin Chaussures Browns, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Ses sacs à dos et en bandoulière, tout comme ses portefeuilles jouissent d’une belle visibilité sur la planète.

Les bijoux de Caroline Néron

La troisième carrière de Caroline Néron - après celles de comédienne et de chanteuse - est une véritable réussite commerciale et critique.

La renommée de ses bijoux féminins, que ce soit ses bracelets, colliers, bagues, boucles d’oreilles ou autres, n’est plus à faire. La femme d’affaires a ouvert plus de 10 boutiques au Québec et s’est affiliée à quantité de distributeurs. Le Canada anglais, les Maritimes, les États-Unis et même les Caraïbes ont succombé à ses œuvres d’art. Ses collaborations avec le rockeur Éric Lapointe pour cibler les hommes ont également beaucoup fait jaser.

Les parfums de Mahée Paiement

Mahée Paiement a réussi à rapidement imposer son nom avec la sortie de son premier parfum en 2009, ce qu’aucune autre actrice québécoise n’avait encore osé.

Commandez en ligne votre parfum préféré mahee.ca 🌸✨🌸✨🌸 Une publication partagée par Mahée Paiement (@maheepaiement) le 3 Août 2018 à 7 :56 PDT

Les flacons se sont envolés. Ses fragrances suivantes - dont Splendide et Sublime - ont aussi retenu l’attention du public. Sacs à main, pochettes à maquillage, boucles pour les cheveux, portefeuilles et bijoux divers ont ensuite permis de garnir une offre qu’on peut aujourd’hui qualifier de chic. Des vêtements et une boutique plus tard, le succès de l’entreprise ne fait aucun doute.

Les lunettes de Vanessa Pilon

Elle prodigue de nombreux conseils beauté et multiplie les looks éclatants à la télé. Cheveux, vêtements, accessoires; tout y passe.

La nouvelle maman de la petite Claire a aussi tenu à dévoiler sa vision de la mode d’une autre façon plus tôt cette année, en compagnie de son amoureux, le chanteur Alex Nevsky. Inspiré par un séjour à Venise, en Italie, le couple s’est associé aux optométristes Doyle afin de créer une gamme unisexe de quelques montures de lunettes de vue et solaires dont les verres sont personnalisables.

Les maillots de bain et les vêtements de sport de Kim Rusk

Portée par la chaleur et la plage, Kim Rusk a créé sa propre ligne de vêtements, Selfie», en 2016. Et tant qu’à le faire, elle s’est assurée de combler les femmes de toutes les tailles avec des bikinis et des robes noires.

De style tropical, ses maillots deux-pièces ont profité de motifs colorés et festifs. Ses robes ont parfaitement servi de passe-partout. Elle n’a pas perdu de temps pour continuer son parcours mode en proposant, dès l’année suivante, des vêtements de sport pour les femmes en mouvement. Couleurs et styles ont alors pu servir de motivation supplémentaire pour bouger.

Les foulards de Sarah-Jeanne Labrosse

Il y a quelques années, la populaire actrice Sarah-Jeanne Labrosse a fait part de son intérêt pour les foulards en laine.

Un vendredi productif. #lefoulardréconfort @cotejulianne Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 23 Nov. 2012 à 10 :00 PST

Recevant des commentaires positifs et élogieux de ses admirateurs, la jeune femme s’est lancée en mode tricot. Elle a ainsi proposé plusieurs styles de foulards réconfort, mais aussi des bandeaux en forme de boucle et des tuques. Parions toutefois qu’avec son parcours et son horaire chargé devant les caméras, l’égérie de «Révolution» n’a plus beaucoup de temps à consacrer à ce passe-temps.

Les t-shirts d'Isabelle Racicot

Cofondatrice du site picoum.com dédié aux femmes, Isabelle Racicot aime beaucoup aborder des sujets liés à la beauté et l’art de vivre comme elle le fait avec son magazine web.

Sachant que les aléas du magasinage dans les boutiques peuvent en rebuter certaines, elle a créé un espace où il est possible de faire plus que du simple lèche-vitrine. Portée par son enthousiasme, l’animatrice a quant à elle imaginé des t-shirts tout simples, avec un col en V, synonymes de son énergie: «C’est parfait!» et «C’est l’heure».