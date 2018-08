Des indemnités insuffisantes pour certains agriculteurs

Québec a dédommagé de nombreux producteurs qui subissent les contrecoups de la sécheresse, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Mais selon plusieurs, les montants reçus ne sont pas suffisants.

«On a travaillé fort pour avoir le 6,1 millions de dollars et, d'après moi, ça ne fera pas la job. Il va falloir qu'il débourse encore des argents pour nos producteurs», avait lancé le président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis.

Dans tout le Québec, ce sont 27,2 millions de dollars qui ont été versés aux producteurs en avances de paiement.

La semaine dernière l'UPA indiquait déjà que les avances versées aux producteurs seraient insuffisantes.

«Ils m'ont donné 1,7% de perte et moi j'estime ma perte a environ 60% à ma première coupe», a souligné Vincent Rioux, de la Ferme Michel, et Sylvain Rioux, de Saint-Anaclet-de-Lessard.

Les calculs de la Financière agricole se basent sur les données récoltées par les stations météo. Cet agriculteur de Saint-Anaclet estime que l'absence de station météorologique dans sa municipalité est un problème.

Les producteurs sont nombreux à dénoncer les lacunes que présenterait ce système.

«La station, elle fait sa job. On lui dit tu prends les précipitations, l'humidité, le vent, elle donne ça précisément, mais ce sont les paramètres qu'on a mis autour de ça, avec lesquels on n’est pas en accord. La station dit qu'on a eu 25 % de pertes. Ce n'est pas vrai. Nous on en a 45% », a expliqué le copropriétaire du ranch Danclau, de St-Ulric, Daniel Reichenbach.

L'analyse des résultats de la deuxième coupe attendus

«Il faut que l'assurance collective que l'on a s'adapte en période de crise comme ça. Suite à la première avance qu'on a eue, certains producteurs sont satisfaits et d'autres ne sont vraiment pas satisfaits. Ce n'est pas normal dans une assurance collective comme celle que l'on a que ce soit comme ça», a expliqué le propriétaire de la ferme Le Broutard des Appalaches, Alain Turcotte.

Selon ce producteur d'Esprit-Saint, il faut trouver une façon pour que tous les producteurs soient dédommagés convenablement.

Alors que la Financière agricole du Québec est à pied d'œuvre pour évaluer la possibilité de procéder à une autre avance de paiement, les producteurs craignent que l'analyse des données de la deuxième coupe soit aussi décevante.

«L'indemnité que l'on a reçue pour la première coupe a été juste, mais j'espère que les indemnités pour la deuxième coupe vont être supérieures parce que la deuxième coupe a été vraiment mauvaise», a souligné le propriétaire de la ferme Pichel, de St-Eugène-de-Ladrière, François Pigeon.

Du côté de la Financière, on ne parle pas de changer les façons de faire, mais on indique que les cas particuliers sont présentement à l'étude.