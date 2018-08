Deuxième journée de grève à la SAQ

Les employés syndiqués de la Société des alcools du Québec (SAQ) vont entamer une deuxième journée de grève, mercredi, à travers le Québec.

Une première journée de grève a eu lieu le 17 juillet dernier, déclenchée peu après l'ouverture des magasins, sans avertissement, prenant tout le monde par surprise.

«Contrairement à notre première journée de grève en juillet dernier, cette journée n’est pas une surprise et n’aura pas la même forme, avait mentionné l’exécutif syndical dans un message aux membres. Tout d’abord, notre cible sera le gouvernement et non l’employeur.»

«Le message sera clair: nous voulons que le gouvernement donne le mandat à la SAQ de régler la négociation avec ses employé(e)s.»

Plusieurs manifestations sont prévues mercredi, notamment devant des bureaux de ministres à Montréal, ou encore devant l’Assemblée nationale à Québec.

Rappelons que les syndiqués de la SAQ ont voté en juin dernier pour le recours à six journées de grève à être utilisées à des moments jugés opportuns.

Selon le syndicat, les négociations achoppent sur la conciliation travail-famille-études et la diminution de la précarité des emplois.