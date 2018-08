Fébrilité pour les nouveaux animateurs de «La poule»!

À quelques heures de la diffusion de la première émission de «La poule aux œufs d’or» animée par Sébastien Benoît et Julie Houle, les deux nouveaux animateurs étaient assez fébriles!

«Presque pas fébriles pour la première émission de la 26e saison de #LaPouleTVA !», a écrit Sébastien Benoît dans une publication Instagram.

Après 25 années de loyaux services, Guy Mongrain a quitté la barre de la populaire émission de TVA.

«En allant à TVA, j’ai remarqué à quel point ''La poule'', c’est spécial, a confié Sébastien Benoît lors de l’annonce du nouveau tandem. C’est quelque chose de profondément ancré dans le cœur des gens. Nous allons en prendre soin.»

Julie Houle, qui épaulait Guy Mongrain aux commandes de l’émission depuis 10 ans, aborde cette nouvelle étape de manière sereine, même si elle sait combien «La poule aux œufs d’or» est regardée.

La saison dernière, ils étaient près d’un million à caqueter devant leur écran chaque mercredi soir, selon les données confirmées de Numéris.

«Je suis assez zen, parce qu’on change la formule et qu’on part avec de bonnes assises, déclare la coanimatrice. Et maintenant, la pression est répartie sur deux personnes.»

Sébastien Benoît et Julie Houle accompagneront chacun un candidat tout au long des jeux, histoire de créer un esprit de compétition amicale.

«On est plus dans l’action, indique Julie Houle. On voulait amener ça ailleurs. On espère mettre le gagnant encore plus en valeur. C’est pour ça qu’on aime des émissions comme ''Le banquier''» et ''Le mur''. Les gens s’attachent aux participants. Ils veulent qu’ils gagnent.»

Ne manquez pas «La poule aux œufs d’or» dès ce soir, 19h, sur les ondes de TVA.