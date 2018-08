La mairesse de Montréal, Valérie Plante, croit qu’il n’y a pas de risque zéro dans les attaques de chiens comme celle qui a blessé six personnes en fin de semaine dans Montréal-Nord.

«Il y a toute sorte de types de chien et toute sorte de types de propriétaires également. Il n’y aura jamais de risque zéro parce que c’est une problématique qui est complexe», a-t-elle expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

Mme Plante est d’ailleurs revenue sur le fait que l’ancien règlement municipal sur les chiens dangereux n'aurait pas été efficace.

«À la lumière des événements qui se sont passés, le règlement précédent n’aurait pas non plus protégé ou évité cette situation», a-t-elle dit.

«Entendez-moi bien, ce qui s’est passé est tragique. C’est pourquoi je veux agir en amont. Avec notre nouveau règlement, il y a trois types de chiens (...) Si quelqu’un signale un chien avec un comportement agressif, nous y allons tout de suite. On évalue. Soit le chien devient un chien à risques soit c’est un chien dangereux qui sera euthanasié.»

La mairesse Plante estime que son équipe a pris le temps de bien évaluer la question des chiens dits dangereux.

«Nous avons fait nos devoirs. Nous avons consulté la population, des experts, les arrondissements. Nous sommes aussi allés voir ce qui se fait ailleurs. Les modèles qui fonctionnent bien sont ceux qui ne ciblent pas un type de chien en particulier, mais où on se concentre à diminuer le type de morsures, quelque soit le type d’animal (...) Des chiens avec une grosse mâchoire il y en a plusieurs et non pas seulement les pitbulls.»

Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus.