La prison ferme demandée pour Malcolm Tremblay

Alors que la défense souhaite une absolution conditionnelle, la Couronne demande une peine de prison de 18 mois à deux ans moins un jour pour Malcolm Tremblay, cet homme accusé d’entrave à la justice après avoir enterré le cadavre de sa conjointe.

La trame factuelle de cette histoire «dépasse l’entendement» et «est digne d’un film», a souligné la procureure de la Couronne, Me Sonia Lapointe, lors de la deuxième et dernière audience des observations sur la peine, mercredi.

Rappelons que Tremblay – qui a plaidé coupable à l’accusation d’entrave – avait enterré en 2016, à Lac-Beauport, sa conjointe Catherine Racine-Ouellet après l’avoir trouvée morte avec, à ses côtés, un bébé toujours relié à elle par le cordon ombilical.

À cette époque, Tremblay cachait sa conjointe enceinte dans un chalet isolé, «dans des conditions épouvantables», a rappelé Me Lapointe.

Selon la défense, c’était la volonté de la femme de s’y cacher avec son bébé à naître. Pour la Couronne, tant avant qu’après le décès de celle-ci, l’homme agissait davantage pour ses propres intérêts. «Tout est rattaché à sa personne à lui», a affirmé la procureure.

Mensonges

Pendant près d’un an, avant et après la mort de la femme, Tremblay a menti à plusieurs reprises, mettant les autorités sur de fausses pistes avant de finalement indiquer aux policiers où il avait enterré la défunte.

Évoquant «une infraction très grave», passible d’une peine maximale de 10 ans de prison, Me Lapointe a allégué qu’«il ne faut pas banaliser la période sur laquelle ça s’est fait [...], la préméditation et la planification».

Travaux communautaires

De son côté, l’avocat de Tremblay demande une absolution conditionnelle assortie d’une probation de 18 mois, en plus de 150 heures de travaux communautaires.

Me Mathieu Camirand a répété que malgré «l’extrême tristesse» de la mort de Mme Racine-Ouellet, «il ne faut pas faire peser sur les épaules de monsieur» son décès.

Le juge Christian Boulet rendra sa sentence le 9 novembre prochain.