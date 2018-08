Le taux d'emploi des immigrants en croissance dans le Grand Montréal

Le taux d’emploi des immigrants, tant ceux arrivés récemment que ceux établis depuis 5 à 10 ans, est en forte croissance dans la région de Montréal, selon le Bilan économique du Grand Montréal, publié mercredi par la Communauté métropolitaine de Montréal.

Le bilan révèle que la proportion d’immigrants occupant un emploi dans la région de Montréal est passée de 52,9 % en 2009 à 61 % en 2017.

Même si le taux de chômage des immigrants, en particulier ceux arrivés récemment, continue de dépasser celui des Montréalais nés au Canada, l'écart s'est rétréci de façon importante, passant de 6,4 points de pourcentage en 2009 à 3,1 points en 2017.

«Le chômage atteint actuellement un plancher historique dans le Grand Montréal à 6,6 %, son niveau le plus faible depuis 1975», note l’organisme dans son bilan annuel.

Le taux d'emploi, qui s'élève à 62,7 %, a atteint également un sommet historique malgré la pression à la baisse que crée le vieillissement de la population.

Le secteur des services à la production connaît une progression importante depuis 2014, avec une croissance moyenne de 5,6 % par an. «Il s'agit de la plus forte augmentation au Canada. Ce secteur, qui inclut les services professionnels, financiers et administratifs, le transport et le commerce de gros, a propulsé l'emploi dans la région», peut-on lire dans le document.

Le marché de l'emploi lavallois, qui avait connu des pertes importantes en 2015, en particulier dans le commerce de détail, connaît une reprise depuis deux ans. L'expansion a atteint les couronnes et l'agglomération de Longueuil en 2017: leur taux de chômage est passé sous la barre des 5 %.

Des progrès à faire côté productivité

Le bilan souligne que cette expansion économique n'a toutefois pas généré de rattrapage de la productivité métropolitaine, qui demeure une des plus faibles en Amérique du Nord. Le PIB par emploi, mesure de la productivité, n'aurait progressé que de 0,2 % depuis 2014.