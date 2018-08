L’homme qui a interpellé Trudeau veut représenter le BQ dans Papineau

Matthieu Brien, arrêté après avoir apostrophé Justin Trudeau lors de la Fête nationale du Québec cet été, se présentera à l’investiture du Bloc québécois dans la circonscription de Papineau, le fief du premier ministre canadien.

L’homme de 31 ans en a fait l’annonce à sa sortie du palais de justice de Montréal, mercredi.

«Nous ferons la plus grande campagne de l’histoire du comté, et nous redonnerons les lettres de noblesse à ce comté qui est en l’honneur de Louis-Joseph Papineau, un grand patriote», a-t-il déclaré devant un groupe de militants, une scène filmée et diffusée sur sa page Facebook.

M. Brien a fait part de sa décision après que son avocat, Marc Michaud, ait réussi à faire tomber une de ses conditions de remise en liberté, celle qui lui interdisait de se rendre à tout rassemblement politique ou tout endroit où pourraient se trouver des politiciens.

Matthieu Brien avait précédemment plaidé non coupable à une accusation d’entrave. Son procès aura lieu le 7 février prochain.

Le militant indépendantiste avait déjà tenté sa chance à l’investiture du Bloc dans Papineau en 2015, sans succès.

Altercation

Le 23 juin, alors que les célébrations battaient leur plein au parc Jarry, à Montréal, Mathieu Brien a interpellé Justin Trudeau.

«T’es venu me parler en anglais? Ta fête [celle du Canada] est pas la semaine prochaine? T’es venu nous narguer chez nous? T’es venu nous narguer mon tabarn***», avait lancé le militant au premier ministre.

«Je suis ici chez moi, l’intolérance n’a pas sa place au Québec», avait répliqué M. Trudeau.

«L’intolérance? On n’a pas à tolérer cela, t’es venu nous narguer, on n’est pas un peuple à genoux», avait alors renchéri Mathieu Brien.

Alors qu’un proche de Trudeau lui eut demandé d’être poli, Mathieu Brien avait répondu «je n’ai pas à être poli devant un cr**** de traitre».

Il avait ensuite été encerclé et arrêté par des policiers montréalais.