Pour fuir les policiers, ils se cachent... dans un poste de police

Deux hommes qui tentaient de fuir la police en France ont choisi l’une des pires cachettes pour éviter leur arrestation : un poste de police.

Voyant un contrôle routier devant eux, un conducteur qui n’avait plus de permis de conduire et son passager ont pris la fuite en voiture à toute allure, a rapporté «Le Parisien».

Un peu plus loin, à Lacroix-Saint-Ouen, ils se garent et abandonnent le véhicule et se sauvent en courant. Ils escaladent alors un mur de deux mètres et se cachent de l’autre côté, sans savoir qu’ils viennent de se planquer dans l’enceinte d’un poste de police.

Les policiers ont rapidement interpellé le conducteur. Son passager a réussi à se sauver, mais a été rattrapé peu de temps après.