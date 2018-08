Québec veut améliorer la qualité nutritive des aliments transformés

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi la création du programme Alimentation santé, qui a pour but de soutenir les entreprises bioalimentaires dans le développement et l'amélioration de la qualité nutritive des aliments transformés offerts aux consommateurs partout dans la province.

Doté d’un budget de 8,1 millions $, ce programme d’aide financière vise aussi à faire connaître et à favoriser la production d'aliments transformés ayant une bonne valeur nutritive.

«Le gouvernement du Québec souhaite faire la promotion des saines habitudes alimentaires», a indiqué le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, par voie de communiqué.

«Les entreprises bioalimentaires se doivent de répondre aux demandes des consommateurs, et ce, en adaptant leur offre de produits. Ce nouveau programme vient donc accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation et de modernisation», a ajouté M. Lessard.

Le programme est financé par la Politique gouvernementale de prévention en santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Au Québec, 50 % des achats effectués en matière d'alimentation ont trait à des produits québécois.

Le secteur de la transformation alimentaire génère plus de 69 000 emplois au Québec. En 2017, il a livré des produits dont la valeur totale approche les 29 milliards $.