Sherbrooke connaîtra la croissance économique la plus rapide au Québec

La région métropolitaine de Sherbrooke sera celle qui aura la croissance économique la plus rapide cette année parmi les régions métropolitaines de taille moyenne du Québec, prévoit le Conference Board du Canada.

Selon la «Note de conjoncture métropolitaine de l'été 2018» de l’organisme, l'économie de Sherbrooke devrait croître de 2,1 % en 2018 après avoir atteint 2,6 % l’an dernier.

Et pour cause, la progression de l'emploi ainsi que la croissance démographique devraient permettre de compenser les effets de la hausse des taux d'intérêt et du vieillissement de la population, précise-t-on.

À Trois-Rivières, l'économie devrait connaître une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 1,8 % cette année grâce notamment aux industries de services qui auront une croissance de 1,7 %, et ce, en raison d’industries actives comme le transport et l'entreposage, les services professionnels, scientifiques et techniques, et les services d'hébergement et de restauration.

L’an dernier, le PIB de Trois-Rivières a atteint 3,5 %, soit le plus important en près de 10 ans, a souligné le Conference Board.

«Même si Trois-Rivières et Sherbrooke verront leur croissance économique ralentir cette année, ces deux villes continueront de profiter de la robustesse persistante de leur secteur manufacturier, a déclaré Alan Arcand du Conference Board du Canada par communiqué. À Saguenay, la croissance économique restera modeste, mais constante, soutenue par la progression respectable que connaîtront la construction et les industries de services.»

Ainsi, les prévisionnistes tablent sur une croissance de 1,3 %, à Saguenay. «Le secteur producteur de biens devrait reprendre des forces et connaître cette année sa première expansion depuis 2012», précise-t-on.

On prévoit également un taux de chômage stable à 5,8 %, malgré un «vieillissement de la population, qui se traduira par des départs à la retraite», notamment.