Un engagement de Québec solidaire qui «frappe» les internautes...

Une journée avant le déclenchement officiel des élections, Québec solidaire (QS) a dévoilé un engagement qui lui a valu une volée de bois vert de la part des internautes...

Québec solidaire veut autoriser les compétitions amateurs d’arts martiaux

La formation politique a annoncé que le «Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où les compétitions amateurs de Ju-jitsu sont illégales» et s'«engage à rectifier la situation».

«Ces tournois sont nécessaires pour permettre de développer nos talents locaux», a fait savoir le parti sur son compte Twitter.

Il n’en fallait pas moins pour que QS s’attire de nombreuses critiques sur Twitter, si bien que même l’un d’entre eux a cru à un piratage du compte!

«Être #populaire, c'est défendre les intérêts du peuple et les enjeux qui le concernent. Ce n'est pas parce que l'on parle de sport que c'est une proposition banale; il s'agit là d'une réelle mesure qui pourra rendre la vie de plusieurs personnes plus facile et agréable», a plaidé QS par la suite.

Le candidat de la formation politique dans Jeanne-Mance-Viger, Ismaël Seck, a lui aussi défendu cette idée.

«Le sport et les arts martiaux sont des aspects importants de la vie de nombreux Québécois et Québécoises. C'est un honneur pour nous de soutenir cette communauté sportive. Rassurez-vous nous avons encore 39 jours pour parler de nombreux autres enjeux sociaux», a-t-il plaidé.