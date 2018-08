Un membre du Congrès américain inculpé pour détournement de 250 000$

Un membre du Congrès républicain de Californie et son épouse ont été inculpés mardi par un grand jury fédéral, qui les accuse d'avoir détourné 250 000 dollars provenant de fonds de campagne électorale, ont déclaré les autorités.

Duncan et Margaret Hunter sont accusés d'avoir détourné de l'argent pendant sept ans, pour payer des vacances familiales à Hawaï et en Italie, des frais de soins dentaires, des billets de théâtre et de nombreuses autres dépenses n'ayant aucun lien avec une campagne électorale.

Le procureur fédéral Adam Braverman a indiqué dans un communiqué que M. Hunter, 41 ans, et sa femme de 43 ans, sont accusés d'avoir «puisé à plusieurs reprises dans les caisses électorales comme s'il s'agissait de comptes bancaires personnels».

«Les représentants élus devraient préserver jalousement la confiance du public, et non abuser de leurs positions à des fins personnelles», a-t-il ajouté.

Le couple doit comparaître jeudi matin devant un tribunal fédéral de San Diego, a annoncé le département de la Justice dans un communiqué.

À l'approche des élections de mi-mandat en novembre, les républicains craignent que cette affaire ne compromette le district de M. Hunter, couvrant la majeure partie du comté est de San Diego et traditionnellement assuré par leur parti.

Les accusations envers les Hunter, fruits d'une enquête fédérale d'un an, portent sur une fraude électronique, une falsification de dossiers, des violations du financement de campagne et une conjuration.

Les procureurs ont identifié des «dizaines de cas» entre 2009 et 2016 dans lesquels le couple a utilisé les fonds de campagne pour payer des «dépenses personnelles qu'ils ne pouvaient pas se permettre autrement».

D'autres achats ont été recensés: parties de golf, tickets de cinéma, jeux vidéos ou encore repas couteux.

Le couple aurait fait de fausses déclarations de dépenses pour la Commission électorale fédérale, utilisant de faux motifs tels que «voyages de campagne», «dîner avec des bénévoles/contributeurs» ou encore «cartes cadeaux».