Un premier gros lot pour les nouveaux animateurs

Sébastien Benoit et Julie Houle n’auraient pu rêver d’un meilleur départ pour leur arrivée aux commandes de «La poule aux œufs d’or». Pour sa première émission, mercredi, le duo a remis un gros lot de 150 000 dollars à une participante des Îles de la Madeleine.

«On reprend là où on a laissé», a joyeusement lancé Sébastien Benoit en entrevue, quelques minutes après l’enregistrement.

C’est que le 27 juin dernier, Guy Mongrain a tiré sa révérence en décernant un ultime gros lot de 375 000 dollars.

Cette fois, c’est Cynthia Guénette, qui a l’habitude d’acheter un billet de «La poule...» chaque semaine depuis 10 ans avec sa maman, qui a hérité du magot en choisissant d’ouvrir l’œuf numéro 8, chiffre correspondant à la date de naissance de ses jumeaux de sept ans.

«Julie m’avait averti : le choc d’adrénaline est vraiment, vraiment impressionnant!, s’est emballé Sébastien. Des vies sont transformées de manière importante avec ‘‘ La poule...’’ D’être la courroie de transmission de tout cet argent, tout ce bonheur, c’est extraordinaire! Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans notre monde, de vivre de telles émotions par procuration, je le prends à bras ouverts.»

«J’ai encore le frisson, les yeux pleins d’eau. On ne s’habitue pas. Ça vient vraiment me chercher», a renchéri Julie Houle.

Rigueur

Aux dires de Dominique Joly, productrice exécutive chez TVA Productions, Sébastien Benoit et Julie Houle présentaient les profils parfaits pour garder intéressés et ne pas dépayser les amateurs de «La poule...», un sentiment qui s’est confirmé lors du premier tournage de cette 26e saison, mercredi matin.

«Ça reste quelque chose de sérieux, la ‘‘Poule’’. On s’amuse, on donne beaucoup d’argent, c’est très divertissant, mais il faut être rigoureux dans les chiffres qu’on donne, dans la façon d’aider nos invités sur le plateau, qui ne font pas de télé dans la vie. Sébastien est passé maître dans l’art de mettre les gens en confiance, de bien les diriger», a expliqué Dominique Joly.

Quant à Julie Houle, qui célèbre ses 10 ans dans cet univers après avoir co-animé «La poule...» pendant 9 ans, elle «connaît la mécanique comme personne», a souligné la productrice.

Quelques secrets de tournage de «La poule aux œufs d’or»

- On emboîte toujours le mercredi l’émission qui sera diffusée le soir même, dans le studio B de TVA, sécurisé. Seuls les représentants de Loto-Québec et les dirigeants du réseau en ont la clé. Le décor, rafraichi l’an dernier, y demeure continuellement en place.

- Auparavant, participants et animateurs devaient être à TVA à 10h pour les enregistrements. Cette année, c’est autour de 8 h que Sébastien et Julie doivent passer à la coiffure et au maquillage. Le tournage doit débuter tôt, car Sébastien anime à la radio, à Rythme, en fin d’après-midi, et doit pour ce faire être à Laval à 14h.

- L’enregistrement dure un peu plus d’une heure, souvent sans pause.

- Le public est composé de 20 à 60 personnes, environ, et l’équipe technique compte moins d’une dizaine de personnes.