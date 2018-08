Un Québécois sur trois ne pratique pas d’activité physique

Plus du tiers des Québécois ont confié, dans un récent sondage réalisé par Desjardins, ne pas pratiquer d’activité physique de façon régulière, et environ 17 % estiment ne pas être en bonne santé physique. Un pourcentage toutefois moins élevé que la moyenne canadienne qui est de 24 %.

Parmi les Québécois qui pratiquent une activité physique, 21 % ont indiqué que les coûts liés à ces activités les obligent à faire d’importants sacrifiés dans leur budget, en comparaison avec 26 % des Canadiens.

Côté régime alimentaire, si 85 % des Québécois disent consommer régulièrement des aliments frais, 37 % considèrent que le coût de leurs habitudes alimentaires les incite à faire des compromis financiers, à renoncer ou à se priver.

À l’échelle nationale, c’est un Canadien sur cinq qui reconnaît ne pas manger d’aliments frais régulièrement. Moins de 30 % des sondés au Canada ne surveillent pas leurs portions et 23 % ont indiqué qu’il leur arrive fréquemment de trop manger pour se remonter le moral.

Les coûts liés à l’alimentation entrent aussi en jeu: 44 % des Canadiens disent devoir faire des compromis pour arriver à intégrer ces dépenses dans leur budget.

«Une alimentation équilibrée et la pratique d’activités physiques sont essentielles à une vie en santé. Notre sondage démontre qu’il est essentiel d’améliorer certaines de nos habitudes et de privilégier la prévention», a déclaré Gregory Chrispin, vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes du Mouvement Desjardins.

Le sondage a été mené en mars dernier auprès de 2964 Canadiens, dont 1468 au Québec.