Valérie Plante nomme six inspecteurs pour surveiller la circulation

À quelques jours d’une rentrée qui s’annonce très chargée sur les routes de la métropole, la mairesse Valérie Plante nomme six inspecteurs qui auront la lourde tâche de surveiller en continu la circulation du centre-ville de Montréal afin de limiter les entraves qui pourraient aggraver les problèmes de congestion.

Cette escouade mobilité était l’une des promesses phares de Mme Plante lors de la dernière élection.

«Je suis très heureuse aujourd’hui de remplir l’un de nos engagements forts auprès des Montréalais», a lancé d’emblée la mairesse.

L’escouade, mise en place grâce à un budget de 619 000 dollars provenant de l’arrondissement de Ville-Marie, sillonnera les principaux axes de circulation des arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest.

Ses opérations débuteront à 5 h du matin et finiront à 23 h, du lundi au vendredi, afin de détecter avant l'heure de pointe les chantiers qui entravent la chaussée sans permis, ceux qui ne respectent pas les limites de leurs permis ou plus simplement les véhicules stationnés illégalement et créant un risque de congestion.

Les inspecteurs auront le pouvoir de demander à faire déplacer les véhicules, de faire cesser les chantiers et de donner des contraventions. Ils pourront également faire appel à la police pour les cas plus complexes.

La mairesse Plante dit avoir bon espoir que les six inspecteurs dédiés à la tâche seront en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire prévu.

«Nous avons lancé un projet-pilote le 1er juin et, au 15 août dernier, 1438 interventions ont déjà été réalisées», s’est-elle enthousiasmée.

Mme Plante reconnaît toutefois que l’escouade n’est pas une solution miracle face à l’accroissement du parc automobile et du nombre de chantiers sur l’île de Montréal.

Elle rappelle que d’autres projets sont en cours pour faciliter les déplacements à Montréal, comme la commande de 300 autobus ou les demandes de prolongement de la ligne bleue, la construction du REM et l’ajout de la ligne rose.

Par ailleurs, elle n’exclut de faire grossir l’escouade en fonction des besoins. Un premier bilan sera d’ailleurs présenté le 30 septembre pour voir comment bonifier cette initiative.