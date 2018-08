Yves St-Denis sera candidat indépendant dans Argenteuil

Même s’il est visé par une plainte pour inconduite sexuelle, le député Yves St-Denis briguera les suffrages comme indépendant dans la circonscription d’Argenteuil.

Yves St-Denis a dû se retirer du caucus libéral en avril dernier après qu’une enquête ait été ouverte par les dirigeants du Parti libéral sur des allégations d’inconduite envers une employée. Dans la semaine qui a suivi, une ex-conseillère municipale de Saint-Adolphe-d’Howard a également porté plainte à la police pour une présumée agression.

Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire, le député sortant nie vigoureusement les allégations. «J’ai été rencontré (par les enquêteurs), j’ai donné ma version des faits et maintenant je fais confiance à la justice. Il n’y en a plus d’enquête policière. On attend la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales à savoir s’ils vont aller plus loin là-dedans ou pas».

Pas un «mononcle»

Il ne craint pas que sa candidature soit mal perçue par les électeurs. «Les gens sont au courant de ça et sont derrière moi, c’est pour ça que je me représente. Et je veux vous le répéter en lettres majuscules: pensez-vous que je ferais toute cette démarche-là de me représenter si j’avais commis quelque impair que ce soit ? J’ai toujours clamé mon innocence».

M. St-Denis ne redoute pas non plus que ses adversaires politiques brandissent ces allégations contre lui durant la campagne électorale.

À l’Assemblée nationale, les caquistes l’ont déjà qualifié de «mononcle». «Je ne me considère pas mononcle, rétorque l’homme de 54 ans. Je souhaite quasiment qu’ils le fassent. J’ai parlé avec les citoyens cet été, je le sais que les citoyens m’appuient là-dedans. Je le sais qu’ils sont vraiment révoltés de ce qui s’est passé pis de la manière dont on m’a traité».

Comme François Ouimet

Yves St-Denis croit que les choses se seraient passées différemment si Jean Charest, un chef «rassembleur», avait été à la tête du PLQ. «On m’a fait la job, comme on l’a fait avec François Ouimet, comme on l’a fait avec M. (Yves) Bolduc, comme on l’a fait avec Sam Hamad, comme on l’a fait avec M. (Pierre) Paradis», dit-il.

L’élu compte défendre son bilan et se présenter devant les électeurs d’Argenteuil comme celui qui a livré le nouveau CHSLD de Lachute. Il veut également s’assurer que l’Internet haute vitesse soit bel et bien déployé comme prévu dans la région et que l’élargissement de l’autoroute 50 entre Mirabel et Lachute soit réalisé avant dix ans.

Pas de ligne de parti

Yves St-Denis croit fermement en ses chances de l’emporter. Il soutient avoir recueilli plus de 1000 signatures d’appui dans sa circonscription lorsqu’il a consulté ses commettants sur son avenir.

«L’avantage que j’ai sur les autres, c’est qu’en étant indépendant, je n’aurai pas de ligne de parti», insiste-t-il. Il ajoute qu’un siège d’élu indépendant peut devenir un «atout» dans l’éventualité de l’élection d’un gouvernement «sur le seuil de la majorité».

Joint au téléphone, le porte-parole de la SQ, le capitaine Guy Lapointe, a précisé que le dossier d’Yves St-Denis a été déposé le 21 juin dernier au DPCP.