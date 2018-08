Bruno Pelletier décline l’invitation pour Notre Dame de Paris

Notre Dame de Paris célèbre ses vingt ans cet automne et plusieurs se demandent pourquoi les interprètes originaux n’en font pas partie. Bruno Pelletier, pour sa part, a refusé l’invitation.

Il n’y a qu’un seul ancien de la troupe originale de 1998, Daniel Lavoie, qui fait partie de cette mouture anniversaire qui est présentement en tournée au Québec.

Le personnage de Gringoire est indissociable de la carrière de Bruno Pelletier. Il se doit encore de faire en spectacle, deux décennies plus tard, les chansons de la comédie musicale qui a contribué à l’essor de sa carrière.

Bruno Pelletier a confié jeudi qu’on lui a demandé de reprendre le rôle, mais qu’après réflexion, il a refusé.

« Premièrement, j’avais d’autres projets. Et deuxièmement, c’est exactement la même chose qu’il y a vingt ans. Je ne me voyais pas essayer de refaire ce que j’ai fait, essayer d’être le Bruno d’il y a vingt ans. Je pense que j’aime mieux garder le souvenir de ce que j’ai fait, et de continuer à avancer », a-t-il confié en marge d’une conférence de presse jeudi.

Le chanteur affirme toutefois qu’il ira voir la nouvelle troupe à Montréal. « Je pense que je vais être bien ému. Puisque le show est pareil qu’à l’époque, ça va me brasser, c’est certain. Ç’a changé ma vie. À chaque fois que je vois Luc Plamondon, je lui dis merci. Si aujourd’hui je vais chanter ailleurs dans le monde, c’est à cause de ça. »

Avec 200 choristes

Parmi les projets qui le tiennent occupé, outre sa tournée Soirée intime qui se poursuit et un album prévu pour 2019, Bruno Pelletier avait à cœur d’insérer dans son horaire ce spectacle qu’il donnera samedi soir au Palais Montcalm, avec les 200 choristes du Grand chœur Jukebox.

Depuis 15 ans, le Grand chœur Jukebox invite les grandes voix québécoises à partager la scène avec eux. Marc Hervieux, Nanette Workman et Patrick Norman ont vu leur répertoire chanté par cette immense chorale, menée par quatre chefs de chœur.

Bruno Pelletier entendait pour la première fois jeudi les fruits de leur travail, alors que la chorale répétait au Campus Notre-Dame-de-Foy. Il était sincèrement emballé du résultat.

« J’ai souvent fait ce truc-là avec des chorales de 250 personnes en Suisse, 1000 personnes en France, 2000 personnes à Strasbourg. Je prenais l’avion et je disais à ma femme : c’est plate, je ne fais pas ça chez nous. »

Ce sera maintenant chose faite. « Au-delà de la musique, c’est une vraie expérience humaine. De voir la magie dans les yeux des gens avec ce qu’ils ont créé, c’est vraiment trippant. »

Bruno Pelletier chantera avec eux samedi soir au Palais Montcalm. Les plus grands succès du chanteur sont prévus au programme.