Cri du cœur des proches d’un homme disparu

La famille de Jean-Michel Fortin, disparu depuis dimanche matin à Québec, lance un appel à tous pour retrouver l’homme de 26 ans. Épuisés, ses proches l’implorent de donner signe de vie.

La mère de M. Fortin, Diane Jacques, a accepté de se confier au Journal jeudi matin, cinq jours après la disparition de son fils. Ce dernier a quitté son domicile tôt dimanche matin, avant de faire des achats dans un dépanneur et de prendre la route pour une destination toujours inconnue. Selon les caméras du ministère des Transports, il aurait pu se rendre jusqu’à Sainte-Marie-de-Beauce avant que l’on perde complètement sa trace.

«Aucun des membres de la famille n’a eu de nouvelles. On a contacté ses amis, ses anciens collègues et on a fait des démarches partout où il aurait pu avoir des attaches, notamment à Ottawa, où il a étudié», explique Mme Fortin, un sanglot dans la voix. «Pour l’instant, on n’a pas de réponses, ça n’a rien donné.»

Dépressif

Jean-Michel Fortin traversait une période difficile au cours des derniers mois, ses proches ne s’en cachent pas. Le père de famille avait d’ailleurs été hospitalisé en juin dernier après un épisode dépressif.

«En juin, on sait qu’il avait eu des idées suicidaires. On avait l’impression qu’il n’allait pas encore si bien, mais au moins il était suivi et prenait une médication», raconte sa mère.

«J’ai l’impression que le trop-plein a éclaté, qu’il a perdu le contrôle de sa situation et qu’il a préféré quitter pour décompresser.»

Toutefois, Jean-Michel Fortin a toutes les raisons du monde de revenir à la maison insiste sa mère. Il a une conjointe aimante, une petite fille qui s’ennuie et un deuxième bébé en route.

«On l’aime, on s’inquiète. Il n’a pas à se sentir coupable de rien. Même que s’il n’est pas prêt à revenir, c’est correct. Mais au moins, qu’il nous appelle ou qu’il donne signe de vie à quelqu’un, à l’hôpital, à un ami. Qu’il nous dise qu’il va bien», demande Mme Jacques, rongée par l’inquiétude.

Appel à tous

La famille en crise demande aujourd’hui l’aide du public pour retrouver Jean-Michel. À bout de souffle, les proches ont besoin que tous mettent la main à la pâte et ouvrent l’œil pour peut-être apercevoir des indices.

«Tout le monde est à bout. On retourne ça de toutes les manières inimaginables pour trouver un lien, pour trouver où il aurait pu chercher du répit. On a besoin de tout le monde parce que là, on est à court d’idées, on ne sait plus où regarder. Si tout le monde cherche, on a plus de chances», insiste Diane Jacques, invitant les gens ayant des informations à contacter la Sûreté du Québec.

Disparition de Jean-Michel Fortin

26 ans

5pi8po

170 lbs

Cheveux châtains

Yeux bleus

Porte des lunettes à cadre noir

Portait un polo bleu avec des bandes blanches aux bras

Tatouage d’oiseau au bras gauche

Conduit une Hyundai Accent

Bleu métallique

Immatriculé FNA 2232

Autocollant «Délire Escalade» et «Bébé à bord» à l’arrière

Son véhicule aurait été vu dans le secteur de la Beauce dimanche