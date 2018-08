Des fraudeurs trouvent un problème ... dans un ordinateur inexistant

Un individu a tenté d'obtenir le numéro de carte de crédit d'un Saguenéen récemment, par téléphone.

Roger Guilbert n'aurait jamais pensé être approché ainsi. Son interlocuteur, qui ne s'exprimait qu'en anglais, l'a informé qu'une pièce de son ordinateur émettait un signal de défectuosité, et que la réparation était urgente.

«Je lui ai dit que c'était impossible à trois reprises, mais à chaque fois il insistait, a raconté M. Guilbert. Je lui ai expliqué que c'était impossible parce je n'avais pas d'ordinateur, et là il a dit: "Ok, Ok!", comme s'il avouait...»

M. Guilbert a reçu ce premier appel la semaine dernière. Deux jours plus tard, une autre personne, qui se prétendait de Londres, l'a rejoint par téléphone, à 23h. Cette fois, le résident de St-Honoré n'était pas d'humeur à discuter.

«Je lui ai demandé s'il y avait un numéro de téléphone où la rejoindre et je l'ai pris en note....»

L'homme n'a jamais composé ce numéro 1-880. Il s'est peut-être sauvé d'une autre fraude, selon la Sûreté du Québec (SQ).

«Souvent, ces numéros vous chargent 3 $ la minute et ils vous mettent en attente parfois jusqu'à 10 minutes, a noté le porte-parole de la SQ Hughes Beaulieu. La facture monte vite.»

Roger Guilbert a porté plainte à la SQ, mais comme il n'y a pas eu fraude, il a été orienté vers le centre antifraude à Ottawa. Il n'espère pas vraiment de résultat.

«Je pense que les moyens technologiques permettent aux présumés malfaiteurs de s'en tirer facilement », a-t-il dit.

Roger Guilbert a été sollicité une troisième fois par téléphone pour le même supposé problème.

Le meilleur conseil qu'il puisse donner, c'est de ne pas s'exposer. «Il suffit de raccrocher...»