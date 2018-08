Des stratégies pour économiser à la rentrée

La rentrée scolaire approche. Voici quelques stratégies pour économiser temps et argent.

Les trois quarts des parents magasinent en septembre (contre 21 % en juin et juillet), 80% cherchent les meilleurs rabais, 61 % établissent un budget, 41 % sensibilisent leurs enfants à ce budget et 27 % les laissent participer au magasinage en ligne, selon un sondage récent commandé par Ebates.ca.

En 2017, la moyenne des dépenses par ménage pour les fournitures scolaires (ayant au moins un enfant fréquentant le primaire ou le secondaire) est de 219 $. La rentrée 2017 aurait généré 311 M$ de ventes au détail, selon le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), selon un sondage de la firme Altus. Ces chiffres varient peu d’une année à l’autre.

Les parents achètent majoritairement dans des chaînes importantes de magasins à rayons (84 %), comme Dollarama, Walmart et Bureau en gros, 14 % dans les pharmacies, autant dans les librairies et papeteries, et 2 % ailleurs, selon le CQCD. Ces habitudes ne sont pas si avantageuses.

Voici comment tirer votre épingle du jeu

Consultez les circulaires, comparez les prix, surtout en ligne. Utilisez les rabais étudiants et les codes promotionnels, ainsi que les sites internet (Ebates.ca, onmagazine.ca, Checkout51, Save.ca, Smartsource.ca, circulaires.ca) et les applications (Zweet, Amikash).

Achetez en ligne si la livraison est gratuite.

Les pharmacies, papeteries et librairies du quartier disposent souvent des listes scolaires des écoles environnantes, alors que les grandes surfaces n’ont pas nécessairement le matériel demandé par les écoles (vous perdez votre temps à courir plusieurs magasins). Les grandes surfaces n’ont pas toujours les meilleurs prix.

Magasinez un matin de semaine : ça va aller beaucoup plus vite.

Certains articles sont de si mauvaise qualité que vous serez quitte pour les racheter plus tard (au revoir les économies !). Faites spécialement attention aux produits fabriqués en Chine, offerts dans les chaînes à très bas prix. Privilégiez les produits fabriqués ici, qui sont plus durables, notamment pour les sacs à dos et les boîtes à lunch.

Achetez en vrac (quitte à stocker pour l’an prochain), mais vérifiez si le prix unitaire est réellement moins cher.

Récupérez le matériel inutilisé (totalement ou partiellement) de l’an dernier : à la fin de l’année scolaire, remisez-le dans un contenant qui passera l’été à l’ombre.

Certains suggèrent de magasiner au début de l’été ou avant la fête du Travail, pour éviter la cohue. D’autres proposent d’attendre après cette fête, pour profiter des ventes de septembre et stocker pour l’avenir. À vous de choisir.

Surveillez les publicités de ventes sans taxes (rabais automatique de 15 %).

Impliquez les enfants dans votre magasinage, en insistant sur le respect de la liste scolaire (pas sur la mode ou pour vouloir impressionner les amis) et sur l’importance de respecter le budget, ce sera formateur. Sinon, magasinez sans eux.

Le gros bon sens : choisir des produits équivalents, moins chers, que ceux exigés par l’enseignant. Achetez si possible la marque maison.

Consultez les médias sociaux, voisins, amis, famille : ils ont peut-être ce que vous cherchez.