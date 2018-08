EN IMAGES | Incursion dans les autobus de campagne des médias

Pour les 39 prochains jours, les journalistes suivront les chefs des principaux partis partout au Québec pour rapporter leurs moindres faits et gestes et, le plus souvent dans des autobus nolisés.

Voyez ci-dessus la visite de l’autobus des médias qui suivent la CAQ.

Dans les soutes, on retrouve des kilos de matériel pour les équipes de télévision des différents médias.

Dans l’habitacle de l’autobus qui accompagne le chef de la Coalition avenir Québec, chaque journaliste a son petit bureau de travail, où il rédigera, montera des reportages, préparera la journée du lendemain ou se reposera un peu.

Parce que les journées sont souvent longues : elles commencent parfois à 6 h et se poursuivent fréquemment jusqu’à minuit. Couvrir une campagne électorale est fatiguant, reconnait le journaliste de TVA Nouvelles Alain Laforest, mais palpitant.

À l’arrière de l’autobus, on retrouve aussi un petit vestiaire où s’entassent les habits et les chemises des journalistes pour la durée de la campagne, car il est rare qu’ils aient le temps de passer par la maison dans ce marathon politique.

On retrouve aussi une petite cuisinette où les membres des médias peuvent sustenter sur la route; les repas se passent souvent dans l’autobus, entre un bain de foule et un point de presse.