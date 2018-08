Le candidat du PQ qui ressemble à Jean-François Baril l’a rencontré

L’animateur Jean-François Baril et Marc-Olivier Leblanc, candidat du Parti québécois dans Les Plaines, se sont finalement rencontrés.

Après un gros travail d’enquête d’une quinzaine de minutes la semaine dernière, le Sac de chips avait confirmé hors de tout doute qu'il ne s'agit pas de la même personne.



Leblanc n'a jamais été un membre des Mecs comiques.

Le candidat péquiste a partagé une photo de la rencontre sur sa page Facebook.

«L'un d'entre eux est un artiste et humoriste québécois bien connu ayant animé La guerre des clans et l'autre va améliorer la vie des familles, des entrepreneurs et des agriculteurs dans Les Plaines... Mais comment les différencier?» a-t-il écrit.

«Suite à l'article publié par le Sac de chips sur mon étonnante ressemblance avec Jean-François Baril (étrangement, on me l'avait déjà fait remarquer), nous avons choisi de nous rencontrer entre sosies», a-t-il ajouté.

Jean-François Baril a aussi partagé le cliché.

«Je me suis prêté au jeu des ressemblances! Y’a un petit quelque chose. Mais ma femme et mes enfants m’ont reconnus!!! Fiou», a-t-il affirmé.