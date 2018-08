Les cyberattaques ciblant les cryptomonnaies rapportent gros

Le succès des cryptomonnaies inspire de nouvelles formes de cyberattaques et fraudes qui ont rapporté plus de deux milliards de dollars au deuxième trimestre, selon une étude publiées jeudi par les experts de la société russe de sécurité informatique Kaspersky Lab.

Selon cette étude, au moins 2,3 millions de dollars ont été gagnés par «des pirates ayant feint la distribution gratuite de cryptomonnaies, ou ayant usurpé le nom de nouveaux projets cherchant à lever des fonds en cryptomonnaies auprès de potentiels investisseurs».

Au deuxième trimestre, le système antiphishing de Kaspersky a empêché près de 58 000 tentatives de pirates s'attaquant en particulier aux détenteurs de monnaies virtuelles, notamment en se faisant passer pour des détenteurs ou des marchés de cryptomonnaies connus.

«En plus d’hameçonnage classique, qui a pour but d'obtenir l'accès aux comptes et aux identifiants des victimes, ces cybercriminels tentent par tous les moyens de convaincre des victimes de leur envoyer de la cryptomonnaie volontairement», expliquent les analystes de Kaspersky.

Des pirates feraient ainsi semblant de distribuer des monnaies virtuelles, ou encore se feraient passer pour un projet existant de collecte de fonds en cryptomonnaie (ICO) afin de rassembler de l'argent d'investisseurs potentiels qui veulent obtenir un accès préférentiel à des nouvelles devises.