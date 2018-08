Les heures de Bernier seraient comptées au Parti conservateur

Le député conservateur Maxime Bernier ne se présentera vraisemblablement pas à une importante réunion de la famille à Halifax où il était attendu de pied ferme, laissant planer le doute sur son avenir politique.

Les heures de Maxime Bernier au sein du caucus du Parti conservateur du Canada pourraient bien être comptées. «Mad Max» a d'ailleurs convoqué les médias à Ottawa pour une annonce jeudi après-midi, pendant que ses collègues sont réunis dans les Maritimes.

Selon une source conservatrice au fait du dossier, le député fédéral de Beauce «va probablement annoncer qu’il quitte le caucus».

Les conservateurs ont été embarrassés ces derniers jours par les virulentes sorties de Bernier contre le «multiculturalisme extrême» de Justin Trudeau, puis ses critiques à peine voilées du leadership du chef Andrew Scheer. Celles-ci ont poussé le chef, ainsi que plusieurs collègues députés, à le désavouer.

Ces derniers, incapables de le joindre depuis des jours, étaient donc impatients de s'entretenir de vive voix avec le Beauceron à Halifax, où ils tiennent leur congrès jusqu'à samedi. Une réunion du caucus conservateur est d'ailleurs prévue jeudi en après-midi.

Mais voilà que Bernier a convoqué les médias pour une déclaration au parlement d'Ottawa à 13h, soit à peine une heure avant la réunion du caucus à Halifax. Bernier n'a pas précisé le sujet de son annonce.

Le Beauceron a fait les manchettes récemment avec des tweets suggérant que le Canada accueille trop d’immigrants et que plus de diversité nuirait à la cohésion sociale. M. Scheer et de nombreux députés conservateurs ont condamné son discours.

Loin de se décourager, M. Bernier en a remis, mercredi, en lançant une critique à peine voilée du leadership de son chef, juste avant que le parti annonce une tournée du pays pour parler d’immigration.

«Ainsi donc, après m’avoir désavoué la semaine dernière et m’avoir dit de fermer ma gueule, mes collègues viennent de se rendre compte que les Canadiens considèrent ce sujet important et veulent en entendre parler ? Bel exemple de leadership fort ! » a-t-il ironisé sur Twitter.