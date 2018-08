Les libéraux vraiment heureux d’entrer en campagne électorale!

C’était matin de grande fébrilité, jeudi, à Québec, alors que les libéraux de Philippe Couillard assistaient à leur dernier Conseil des ministres avant la dissolution de la 41e législature de l’Assemblée nationale du Québec.

Plusieurs députés et ministres du PLQ ont exprimé largement leur bonheur et leur bonne humeur aux journalistes présents.

«Comme vous le voyez, je suis de bonne humeur», a lancé le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette.

«Je me sens super bien», a quant à elle déclaré la ministre Hélène David, responsable de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine. Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, a eu les mêmes mots que sa collègue, Mme David, lors de son entrée au Conseil des ministres.

Dominique Anglade a elle aussi exprimé sa joie d’entrer en campagne électorale.

«Très enthousiaste pour débuter cette campagne», a dit la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre de la Stratégie numérique.

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, a déclaré aux journalistes que «c’était une bonne journée».

En forme, le ministre Sébastien Proulx a affirmé être prêt à entrer en mode électoral.

«Très bien, en pleine forme. On continue de travailler pour les Québécois et c’est ce qu’on va leur démontrer pendant 39 jours à compter d’aujourd’hui. Avec le sourire», a dit le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Le chef du Parti libéral du Québec, après sa visite chez le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, s’est lui aussi montré tout sourire devant les médias.

«Je vais être de bonne humeur pendant cette campagne», a lancé en riant Philippe Couillard.

La campagne électorale, qui mènera aux élections générales du 1er octobre, est maintenant déclenchée.