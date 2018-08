L’huile de noix de coco: un «pur poison» selon une chercheuse

L’huile de noix de coco est-elle bonne pour la santé?

S’il en faut croire la conférence d’une professeure de l’Université Harvard, ce produit considéré comme «miracle» par des milliers de personnes serait dans les faits du «pur poison».

La conférence donnée en allemand et mise en ligne sur YouTube en juilllet dernier, a été visionnée plus d’un million de fois, rapporte le USA Today.

Dans l’allocution intitulée «Huile de noix de coco et autres erreurs nutritionnelles», Karin Michels, qui est professeure adjointe d'épidémiologie à Harvard, affirme que l'huile de noix de coco n'est pas saine, la qualifiant de «poison» au moins trois fois dans la vidéo largement diffusée.

«Je ne peux que vous avertir d'urgence de l'huile de noix de coco», dit-elle. «C'est l'un des pires aliments que vous pouvez manger.»

Karin Michels est également directrice de l'Institut de prévention et d'épidémiologie des tumeurs de l'Université de Fribourg en Allemagne.

Aucune preuve de l’«effet santé»

Bien que l’huile de noix de coco soit présentée comme une sorte d’aliment «santé», les experts en nutrition affirment qu’il n’y a guère de preuves à ce sujet.

Selon eux, l’huile de noix de coco n'est pas du «poison», mais les données de l'American Heart Association (AHA) montrent que plus de 80% des graisses de l'huile de coco sont saturées - bien au-delà du beurre (63%), du gras de boeuf (50%) et du lard de porc (39%).

Donald Hensrud de la clinique Mayo, recommande plutôt d'utiliser des huiles riches en acides gras mono-insaturés (y compris l'huile d'olive et l'huile d'avocat) et des huiles riches en acides gras polyinsaturés (comme l'huile de canola).

Bon nombre des allégations relatives à la santé concernant l'huile de noix de coco reposent sur des études animales ou sur des recherches qui ne sont pas destinées à tester le produit dans le cadre de l'alimentation humaine.

Études biaisées?

Par exemple, le site Web du chiropraticien et nutritionniste Josh Axe, un promoteur de l’huile de noix de coco, présente une étude publiée en 1985 dans le Journal of Toxicology and Environmental Health comme montrant que l’huile de coco peut stimuler la perte de poids.

Cette étude a effectivement injecté des rats avec un produit chimique synthétique ressemblant à l'acide caprique présent dans l'huile de noix de coco. Les rats ont effectivement cessé de manger et ont perdu du poids, mais l'injection a également ralenti la fréquence cardiaque des animaux et abaissé leur température basale, un effet toxique, rapporte Live Science.

Une autre étude abondamment citée comme preuve que l’huile de noix de coco stimule le métabolisme, n’a en fait aucune prétention, affirme l’auteur de l’étude, Marie-Pierre St-Onge, de l’Université Columbia.

Ses recherches ont montré que l’huile de triglycéride à chaîne moyenne raffinée, un type de graisse présente dans l’huile de noix de coco, ne paraît pas plus malsaine que l’huile d’olive lorsqu'elle est incluse dans un régime amaigrissant. Certaines études de St-Onge suggèrent que les triglycérides à chaîne moyenne pourraient même favoriser la perte de graisse par rapport aux triglycérides à longue chaîne présents dans d'autres huiles végétales.

Mais la chercheuse a déclaré en juillet que ses recherches utilisaient une huile raffinée constituée uniquement de triglycérides à chaîne moyenne, différente de la noix de coco standard, qui n'est que partiellement constituée de triglycérides à chaîne moyenne. Il faudrait 10 cuillères à soupe (150 millilitres) d'huile de noix de coco typique pour égaler les niveaux de triglycérides à chaîne moyenne dans la recherche de St-Onge, ce qui représenterait plus de 1 000 calories.

En résumé, l’huile de noix de coco est acceptable avec modération, disent les experts.