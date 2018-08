En danger dans les sondages, le chef du Parti libéral du Québec Philippe Couillard entend s’attarder à la «qualité de vie des gens» au cours de la prochaine campagne électorale.

En entrevue jeudi avec Mario Dumont, le premier ministre sortant s’est dit fier de son bilan qu’il juge positif et affirme vouloir utiliser «les marges de manœuvre» créées lors du premier mandat pour «construire» au cours des quatre prochaines années.

Sans s’avancer sur les engagements qui seront annoncés au cours des prochaines semaines, Philippe Couillard promet que ces derniers seront «proches de la qualité de vie des gens».

Un bilan «pas parfait» en santé

La qualité de vie des Québécois passe en grande partie par le système de santé. Philippe Couillard est le premier à l’admettre, ce dernier «n’est pas parfait».

«Il y a beaucoup d’imperfections dans le système de santé, a-t-il convenu en entrevue avec Mario Dumont. Le système n’est pas parfait, mais au moins, on s’en va dans la bonne direction.»

Impossible de dissocier le dossier de la santé de son responsable, le ministre Gaétan Barrette, qui a fait beaucoup jaser de par ses déclarations et son style de leadership que beaucoup critiquent.

«Il y a beaucoup de salive et d’encre qui ont été dépensées sur la personnalité de Gaétan Barrette», note M. Couillard, qui estime pourtant que son ministre a rempli à merveille son mandat de «brasser» le système de santé.

«Honnêtement, au début, quand il fallait remettre ça du bon côté, le système avait besoin d’un petit “brassage”. Je pense que maintenant, on est à une autre étape.»

Parmi les engagements du PLQ en santé, M. Couillard entend s’occuper «mieux et plus» du personnel hospitalier (infirmières, préposées, techniciennes). Ses adversaires, eux, lui reprochent de s’être trop bien occupé des médecins.

«Quand ils [les partis d’opposition] disent on va déchirer l’entente, vous savez bien que ça n’arrivera pas, voyons donc, c’est de la fiction ça! Est-ce qu’on veut faire un procès et être dans une chicane pendant des années avec ça? Ça n’arrivera pas, ça ne se produira pas. Ce qui me permet de dire que M. Legault a déjà un trou d'un milliard dans son cadre financier» a laissé tomber M. Couillard.

Trump et l’incertitude économique

Philippe Couillard estime que l’incertitude économique qui plane sur le marché mondial – provoquée en grande partie par les mesures du président américain Donald Trump – devra être un thème central de la campagne électorale.

«Ce n’est pas un petit détail, affirme-t-il. Tout ce qu’on a bâti comme marge de manœuvre, il y a une ombre autour de ça et c’est l’incertitude liée au marché, notamment avec les Américains.»

Le chef libéral est persuadé que son gouvernement est le mieux placé pour faire face à cette «ombre», notamment grâce à son plan de soutien aux entreprises québécoises.

«Le message que je veux envoyer à Trump c’est “envoie-les tes tarifs, on va produire de la bonne qualité, au meilleur coût, et on va gagner”», a-t-il déclaré à Mario Dumont.

Une immigration au service de l’économie

Pour le premier ministre sortant, la question de l’immigration est intrinsèque à celle de l’économie, particulièrement en région où le manque de main-d’œuvre continue d’affecter les entrepreneurs.

«La façon dont j’aime en parler, c’est de lier la question de l’immigration et de la démographie à l’économie, laisse-t-il entendre. [...] C’est également la façon dont les immigrants veulent qu’on parle d’eux, comme des ajouts à notre économie.»

Philippe Couillard promet de conserver à un niveau stable les seuils d’immigration, contrairement aux autres partis qui sont prêts à les réduire. La CAQ, par exemple, promet de faire passer le nombre d’immigrants accueillis annuellement dans la province de 50 000 à 40 000. Une promesse qui, selon le chef du PLQ, comprend sa part de risques pour l’économie.

«Le Québec a le levier sur 30 000 immigrants, pas 50 000, les autres sont des conséquences; les regroupements familiaux, par exemple [gérés par le fédéral], souligne-t-il. Alors, en enlever 10 000, comme M. Legault dit, sur 30 000, ça fait toute une encoche.»

Accusé par ses adversaires d’avoir négligé l’intégration de ces immigrants, M. Couillard est d’avis que des améliorations ont déjà été apportées et promet que d’autres investissements sont prévus. Il estime également qu’il est du devoir des Québécois et Québécoises de contribuer à leur intégration.

«Je n’aime pas le discours qui dépeint toujours négativement [l’immigration] ou comme une menace à ce que nous, les Québécois, nous sommes. Non, c’est à nous de faire en sorte qu’ils soient un ajout à ce que nous sommes», tranche-t-il.

Par ailleurs, M. Couillard a réitéré son engagement à revendiquer d’Ottawa qu’il constitutionnalise la reconnaissance formelle du caractère distinct du Québec.

«Les demandes classiques du Québec demeurent d’actualité aujourd’hui, énonce-t-il. Il y a le pouvoir de dépenser, la question des juges de la Cour suprême ou l’immigration, qui est une entente qui pourrait être constitutionnalisée, mais le nœud de tout ça a toujours été la reconnaissance formelle du caractère distinct du Québec au sein du Canada.»