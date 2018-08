Meryl Streep met en vente son immense penthouse de Manhattan

Meryl Streep a mis sur le marché son penthouse idéalement situé dans le quartier Tribeca, à New York pour la somme de 24,6 millions de dollars.

L’actrice oscarisée avait acquis la propriété de près de 4000 pi2 en 2006 pour la somme de 10 millions de dollars. Meryl compte ainsi empocher un beau profit de presque 15 millions, si elle obtient le prix désiré.

Le penthouse comprend quatre chambres à coucher et cinq salles de bain.

Un garde-robe de type «walk-in» permettra aux nouveaux acheteurs d’entreposer de nombreux vêtements, bijoux et accessoires.

La terrasse est sans contredit l’espace le plus intéressant de la propriété, s’étirant tout autour du penthouse et offrant une vue imprenable de la Grosse Pomme et de la rivière Hudson.