Montréal-Nord: la police veut garder le pitbull en vie

Alors que tout le monde réclame l’euthanasie du chien de type pitbull qui a blessé gravement deux enfants dimanche dernier à Montréal-Nord, la police de Montréal a obtenu une ordonnance de la cour pour le garder en vie.

L’animal devra être gardé vivant jusqu’à ce que le Directeur des poursuites criminelles et pénales décide si des accusations seront portées dans le dossier, a révélé le porte-parole de l’arrondissement de Montréal-Nord, Daniel Bussière.

«On ne sait pas combien de temps ça pourrait prendre maintenant [pour l’euthanasie]. L’arrondissement était prêt à procéder d’ici quelques jours», a-t-il précisé.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a toutefois refusé de confirmer cette information.

Ses enquêteurs mènent présentement une enquête pour déterminer si des accusations de négligences criminelles devraient être déposées à l’endroit de Frances Richardson, la grand-mère des enfants qui ont été mordus.

Le molosse est présentement sous la garde de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), qui affirme le garder en cage afin d’assurer la sécurité de ses équipes.

«Bien que nous ayons les équipements nécessaires pour s’occuper de lui et le nourrir, nous jugeons qu’il faut procéder à l’euthanasie le plus rapidement possible pour des raisons à la fois de sécurité humaine et de bien-être animal», a indiqué la directrice des communications de l’organisme, Anita Kapuscinska.

La SPCA précise aussi qu’il aurait été possible d’euthanasier l’animal avant la fin de la période de 10 jours demandée par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui procède à des tests pour la rage sur leurs chiens qui ont mordu.

Dimanche dernier, le chien de type pitbull, qui était hébergé chez une dame d’une soixantaine d’années résidant sur le boulevard Saint-Michel, a mordu deux de ses petits-enfants. Une fillette de 4 ans a été blessée à la tête et son cousin de 7 ans gravement touché au bras.