Qui est l'acteur le mieux payé d'Hollywood?

George Clooney est sur le point de terminer une des années les plus fastes de sa carrière, avec une rémunération totale estimée à 239 millions de dollars. Derrière lui, on trouve un Dwayne Johnson en très grande forme, avec 119 millions de dollars au compteur.

Si l’écart parait immense, il est néanmoins trompeur. En effet, la rémunération de George Clooney s’explique en très grande partie du fait de la vente de sa marque de tequila, Casamigos, au géant du spiritueux Diageo. Il paraîtrait donc normal que les positions s’inversent l’an prochain.

Car personne ne reste longtemps à la même place dans ce classement. Il suffit de prendre l’exemple de Mark Wahlberg, qui était au top du classement l’an passé et qui aujourd’hui n’y apparaît même pas.

Après, le top cinq nous offre des visages plutôt connus, avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et... Jackie Chan ! Will Smith reste en forme avec une sixième place, talonné par un concurrent plus inattendu : la star de Bollywood Akshay Kumar.

Ne criez pas au scandale à cause du manque de parité, les classements Forbes sont unisexes, même si la grande gagnante du classement féminin, Jennifer Lawrence, se place en face de la septième place masculine avec ses 40,5 millions de dollars...

Pour le classement complet :

1. George Clooney - $239 millions

2. Dwayne Johnson - $119 millions

3. Robert Downey Jr - $79 millions

4. Chris Hemsworth - $64.5 millions

5. Jackie Chan - $45.5 millions

6. Will Smith - $42 millions

7. Akshay Kumar - $40.5 millions

8. Adam Sandler - $39.5 millions

9. Chris Evans - $34 millions

10. Salman Khan - $33.5 millions