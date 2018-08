Un criminel aux nombreux antécédents judiciaires reste en prison

Un criminel de Salaberry-de-Valleyfield qui aurait profité de ses vacances à Québec pour commettre un vol qualifié «d’une grande violence» dans un bar de Beauport, avant d’être retrouvé en train de ronfler sur un terrain privé, attendra la suite des procédures derrière les barreaux.

Malgré le fait que Martin Beauchamp se soit dit prêt à suivre une thérapie fermée pour régler ses problèmes de dépendance à la métamphétamine, au GHB et à l’alcool, la juge Marie-Claude Gilbert n’a pas été convaincue, jeudi, par le témoignage de l’accusé lors de son enquête sur remise en liberté.

L’homme de 43 ans accusé de vol qualifié, de voies de fait armés, d’usage d’une fausse arme à feu lors d’un vol qualifié, de déguisement dans un dessein criminel et de bris d’engagement possède une imposante feuille de route en matière criminelle, dont sept condamnations pour vols qualifiés.

Arme chargée

Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 août, Beauchamp se serait présenté cagoulé et muni d’une arme de poing «de style pistolet» chargée à la taverne de quartier Le Chamo, sur l’avenue Royale, exigeant «le cash» à la serveuse de 69 ans assise derrière le comptoir.

Selon le récit de la Couronne, qui a détaillé les événements qui ont été captés grâce à des caméras de surveillance, Beauchamp a multiplié les gestes violents lors du crime.

En plus d’avoir pointé son arme à feu en direction du visage de l’employée et des trois clients restants, il aurait aussi frappé à la poitrine et à la nuque - notamment avec la crosse de son fusil - la serveuse, avant de lui arracher violemment sa ceinture de travail contenant de l’argent et de prendre le tiroir-caisse.

Des chaises pour le chasser

Un client «au grand courage» qui a réussi à faire fuir le malfaiteur en lançant des chaises en sa direction a aussi reçu des coups portés avec la crosse de l’arme, a précisé Me Thomas Jacques.

Dans sa fuite, Beauchamp aurait accepté un court moment de monter à bord du véhicule d’une cliente qui avait décidé de le pourchasser, avant de prendre la poudre d’escampette.

Trouvé endormi

Moins d’une heure plus tard, les policiers le retrouvaient dans la cour arrière d’une maison du coin, en train de ronfler, visiblement intoxiqué.

La ceinture de travail de la serveuse a été retrouvée sous lui, tout comme l’arme - qui fait l’objet d’analyses pour déterminer s’il s’agit d’une vraie - quelques pieds plus loin.

Compte tenu de la preuve «écrasante», des antécédents judiciaires «impressionnants» de Beauchamp et de la «gravité des accusations», qui peuvent mener à une peine à perpétuité, la juge a ordonné qu’il demeure en détention.

L’accusé, pour tenter de convaincre la juge, a témoigné vouloir se reprendre en main afin d’être un exemple pour son fils, après avoir «tout perdu» et sombré dans les drogues à la suite d’une séparation, il y a trois ans.

Sa dernière condamnation remonte à il y a plus de 10 ans, mais lors du vol qualifié allégué, il était déjà accusé dans sa région d’introduction par effraction et de harcèlement criminel.

Beauchamp doit revenir en cour le 19 septembre.