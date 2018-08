Une facture de 160 000 $ pour une VP de la Caisse

La Caisse de dépôt et placement a déboursé 160 000 $ pour payer à l’une de ses vice-présidentes une maîtrise en administration des affaires (MBA) à la prestigieuse Université d’Oxford, en Angleterre.

Sophie Cousineau doit terminer sous peu un Executive MBA d’Oxford qu’elle a entrepris en janvier 2017.

Ancienne journaliste à La Presse et au Globe and Mail, Mme Cousineau est vice-présidente responsable des risques émergents et des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance depuis juin 2017. De 2014 à 2017, elle a joué le rôle de chef de cabinet du PDG de la Caisse, Michael Sabia.

Hébergement et billets d’avion

En plus des droits de scolarité, qui se chiffrent à plus de 121 000 $, la Caisse a remboursé à Mme Cousineau ses frais d’hébergement et de transport. Le porte-parole Maxime Chagnon a toutefois refusé de les divulguer au « Journal de Montréal».

Sur son site web, Oxford chiffre à près de 29 000 $ les frais d’hébergement à prévoir pour les 14 semaines de cours en Angleterre, qui sont étalées sur 21 mois. Il faut donc compter 14 allers-retours Montréal-Londres (10 000 $), plus un autre billet d’avion et les coûts d’hébergement pour une semaine de cours qui a lieu en Asie.

Le MBA exécutif d’Oxford a permis «d’accélérer le développement du potentiel de Mme Cousineau pour (l’aider à) assumer le nouveau mandat qui allait lui être confié», a expliqué M. Chagnon.

Comme Sophie Cousineau «est souvent appelée à faire des vérifications diligentes à l’international sur des transactions et des analyses de risques», il allait de soi qu’elle opte pour un MBA à l’étranger, a poursuivi le porte-parole.

Le plus cher, et de loin

Au cours des 12 dernières années, la Caisse a payé 13 programmes de MBA complets à des cadres, dont la moitié sont des femmes, a précisé Maxime Chagnon. Plus des trois quarts d’entre eux ont obtenu leurs diplômes au Québec.

La Caisse a un «processus de sélection rigoureux» pour choisir les cadres à qui l’on paiera un MBA, a assuré M. Chagnon.

L’initiative «nous permet de développer notre propre bassin d’expertise et d’avoir moins recours à des recrutements à l’externe, a-t-il ajouté. C’est aussi une façon d’attirer davantage de femmes dans les postes stratégiques en finance.»

Depuis avril 2015, le seul autre MBA que la Caisse a payé à l’extérieur du pays a été effectué au Dartmouth College, une université du New Hampshire qui est membre de la distinguée Ivy League. La Caisse a déboursé 35 000 $ pour ce diplôme en 2016, mais il ne s’agit que d’un remboursement partiel puisque les droits de scolarité de ce programme dépassent les 85 000 $ par année.

À titre de comparaison, la Caisse a versé moins de 25 000 $ pour des cours de MBA donnés à Montréal d’avril 2015 à la fin de juin dernier. Les données ne sont pas publiques pour les années antérieures.

Coût du Executive MBA d’Oxford

Droits de scolarité: 121 130 $

Hébergement à Oxford pour 14 semaines (17 000 livres sterling): 28 530 $

Billets d’avion (14 allers-retours Montréal-Londres en classe économique): 10 000 $

Total: 159 660 $

Sources: Caisse de dépôt et placement, Université d’Oxford, kayak.com