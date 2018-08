Une femme âgée poursuit son fils pour 250 000$

Une femme âgée de l’Estrie poursuit son fils pour 250 000 dollars afin de toucher une partie de l’héritage de son mari.

Jean-Camille Turcotte a été marié pendant 59 ans à Jeannine Turcotte, qui a maintenant 86 ans.

M. Turcotte est décédé le 30 janvier 2018 et le couple a toujours vécu ensemble. Aucune procédure de séparation ou de divorce n’a été introduite entre eux. Malgré les 59 années qu’ils ont vécu ensemble, M. Turcotte n’a pas fait de son épouse l’héritière de sa succession, dont la valeur pourrait atteindre 1,5 million de dollars. Il a tout donné à son fils.

Femme à la maison

Cette dernière a mis de côté son métier d’infirmière et est restée à la maison la majeure partie de sa vie à prendre soin de la maison et de leurs deux enfants, Laurent et Caroline Turcotte, âgés aujourd’hui de 54 et 47 ans.

Selon la poursuite déposée au palais de justice de Sherbrooke le 18 juillet, Mme Turcotte dépendait financièrement de son époux pendant leur mariage alors qu’il était enseignant.

Toujours selon la poursuite, Jeannine Turcotte aurait donné à son mari une résidence dont elle était propriétaire avant leur mariage. Le terrain de la résidence a une dimension de 43 acres comprenant notamment une seconde maison et un verger.

Mme Turcotte a préféré ne pas commenter cette histoire lorsque Le Journal est allé frapper à sa porte mardi. Elle était contrariée que son fils, qui demeure à Ottawa, ne lui ait toujours pas versé de l’argent pour l’aider à payer ses factures.

Joint par téléphone mercredi, son fils a fait savoir qu’il devait vérifier auprès de son avocat avant de commenter la situation. Il n’a pas donné de nouvelles depuis.

Recours méconnu

Bien que le nom de Mme Turcotte ne se trouve pas sur le testament de son défunt mari, elle souhaite avoir droit au recours en survie de l’obligation alimentaire inscrit dans le Code civil du Québec.

«Ce recours est de nature alimentaire et non successorale, c’est-à-dire que le créancier doit prouver ses besoins alimentaires», a expliqué l’avocate de Jeannine Turcotte, Lauranne Ste-Croix.

Selon le président de la Chambre des notaires du Québec, François Bibeau, la survie d’obligation alimentaire est très méconnue du public.

Ce recours peut également s’adresser à un conjoint uni civilement, un parent ou un enfant, mais il doit le réclamer dans un délai de six mois suivant le décès du proche.