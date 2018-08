Une première journée de campagne «trop sage»

Les partis politiques ont officiellement pris la route pour une longue campagne de 39 jours qui les mènera à l’élection du 1er octobre.

À l’instar de ce qui se fait en boxe, les chefs ont profité de ce premier round pour s’étudier et placer certains pions. La spontanéité a laissé place à la lecture et à un ton plus sérieux.

«Ils ont placé leurs messages avec des discours écrits, soigneusement écrits, lus. Disons que pour toucher le cœur du monde, c’était trop sage. Il va falloir que les chefs nous parlent avec leur cœur, leurs tripes, qu’ils nous regardent dans les yeux», a expliqué l’analyste Mario Dumont.

Les partis ont misé sur le positionnement. Pendant que le Parti libéral du Québec (PLQ) martèle qu’il faut y aller avec la continuité, la Coalition avenir Québec (CAQ) mise sur le changement. Le Parti québécois soutient que le PLQ et la CAQ sont du pareil au même et Québec solidaire rappelle qu’il serait le gouvernement du peuple.

Si les chefs se sont gardé une petite gêne sur le ton, c’est parce que l’élection semble ouverte et qu’un faux départ pourrait faire très mal.

«Ça nous dit en même temps qu’ils jouent gros, ils le savent, la campagne va être longue. Ils la préparent l’élection à date fixe, il n’y a pas d’improvisation, tout le monde connaissait la date», a ajouté l’ex-politicien.