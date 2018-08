Voici ce qu’on dit les ministres libéraux quelques minutes avant le déclenchement des élections

Les élus libéraux étaient fébriles jeudi matin, quelques minutes avant leur dernier conseil des ministres, mais également avant le déclenchement des élections.

Voici ce qu’ils ont dit aux médias avant leur dernière rencontre dans l’édifice Honoré-Mercier.

Dominique Anglade, ministre de l’Économie, députée Saint-Henri-Sainte-Anne

«On est prêts pour une nouvelle législature. Il y a toujours une émotion, parce qu’il va y avoir des collègues avec qui on a siégé qui ne seront plus là après. Il va y avoir beaucoup d’émotions. On s’est lié d’amitié avec des gens qui ne seront pas là la prochaine fois, mais d’autres qui se joindront à nous.

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, députée de Verdun

«C’est une bonne journée aujourd’hui, on va pouvoir débattre des idées. On va pouvoir aussi parler aux Québécois et Québécoises. C’est important de le faire aussi avec les Verdunois et Verdunoises, dans mon comté. Aujourd’hui, enfin on est sur les blocs de départ.» Elle a également souligné que certains partis étaient en contradiction avec eux-mêmes.

«Il y en a plein. Vous allez en voir tout au long de la campagne assurément avec la CAQ», a-t-elle ajouté avant d’entrer dans l’édifice Honoré-Mercier.

Hélène David, ministre responsable de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, députée d’Outremont

Mme David qui a assisté à un cocktail de financement dans sa nouvelle circonscription, soit celle de Marguerite-Bourgeoys, a dit avoir «très bien dormi».

«J’ai eu un cocktail de financement fantastique hier, je pense qu’on est ultra-prêts, on veut aller parler de l’apport des nouveaux arrivants, on veut aller parler des femmes. Est-ce que les gens parlent des femmes sans-abri? Est-ce que les gens parlent de conciliation travail-famille? Est-ce qu’on parle des étudiants avec des problèmes de santé mentale? Est-ce qu’on parle de la politique culturelle? Moi j’ai travaillé dans ces domaines-là et je voudrais en parler. On va démontrer qu’on a un vrai projet de société».

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, député de La Pinière

Le docteur Barrette a été appelé à commenter l’affaire Gertrude Bourdon, qui après avoir fait un pied de nez à François Legault de la CAQ, se joindra finalement aux libéraux.

«J’ai toujours dit qu’il était essentiel en Santé que la personne qui est à la tête [du ministère] ait une compréhension approfondie du système de santé»

Il s’est dit prêt à accepter toute autre fonction qu’on lui confiera.

«Je vous répondrai avec le sourire que j’accepterai les fonctions qu’on me confiera», a-t-il dit, ajoutant qu’une annonce pour préciser son rôle pourrait avoir lieu vendredi.

Par ailleurs, le ministre de la Santé dit avoir un «malaise» à ce que François Legault veuille nommer un gestionnaire, possiblement du domaine privé, pour devenir ministre de la Santé, craignant que cette nomination mène à une privatisation grandissante du réseau.

«Je pense qu’on doit rappeler à la population qu’il y a eu un seul gestionnaire privé dans le domaine de la santé au Québec, c’était François Legault, et rappelons-nous la crise des urgences qu’il y avait à l’époque», a-t-il indiqué.

«Est-ce que ça veut dire que le prochain ministre de la Santé sera Youri Chassin. On la connaît, la fibre proprivée de la CAQ, ce parti qui recrute des gens de droite», a-t-il ajouté.

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et responsable de la région de la Montérégie, députée de Soulanges

«Je suis fébrile, comme à toutes les élections. J’aime ça les élections, c’est un méchant marathon, j’aime ça! Toutes les circonscriptions sont en élections et personne ne doit rien prendre pour acquis et personne ne doit faire de prédictions. Moi je fais mon terrain, je sais très bien comment ma région se comporte et je dois dire que l’accueil est très chaleureux. J’aime mon monde et je compte demander leur appui encore une fois. Je suis une Soulangeoise de souche. Ce qu’on a fait c’est bien, mais ce qu’on va faire c’est encore mieux. Ce qu’on a dit qu’on allait faire, bien on l’a fait.»

Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord, ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, député de Châteauguay

Pierre Moreau a commenté l’entente survenue entre Hydro-Québec et ses partenaires dans le dossier du parc éolien Apuiat. «Tous les Québécois qui ont à cœur le développement du Nord et de nos ressources naturelles (...) doivent se réjouir. C’est une excellente nouvelle pour les 10 milliards de $ de retombées.»

Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, député de Jean-Talon

«On est prêts. Ça fait un bon bout de temps qu’on sait que l’élection sera déclenchée aujourd’hui. Bien content, bien confiant et bien en forme. On ne prend rien pour acquis. Il ne faut pas briser l’élan du Québec. On veut continuer à travailler pour les Québécois. C’est qu’on va leur démontrer à partir d’aujourd’hui, avec le sourire!»

Robert Poëti, ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles, député de Marguerite-Bourgeoys

«C’est pour moi un moment important. Quand j’ai décidé en 2012 de joindre les rangs de la politique, je l’ai fait avec conviction, et j’ai adoré ces années-là. J’ai huit projets de loi à mon actif, j’ai travaillé pour tous les citoyens du Québec, avec les citoyens du Québec et pour moi c’est une satisfaction. Je quitte aujourd’hui la tête heureuse remplie de bons souvenirs, et je souhaite bonne chance à tous.»

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de Montréal, député de Nelligan

«Je souhaite beaucoup de succès à mes collègues. C’est une élection qui ne sera pas facile. Mais je pense qu’on a fait un travail absolument extraordinaire au cours des quatre dernières années, et qu’on mérite encore la confiance des Québécois. Je sais qu’on va arriver avec un programme intéressant. Je ne serai pas de cette partie-là, mais j’ai confiance en la capacité de l’équipe».

Carlos J. Leitão, ministre des Finances, député de Robert-Baldwin

«Avec le bilan que nous avons, avec la base solide que nous avons, l’enjeu sera de passer le message que nos propositions pour améliorer la qualité de vie des Québécoises sont solides. Les gens peuvent avoir confiance en nous. On a livré ce qu’on a dit qu’on allait faire, et là on entre dans une autre étape qui est possible parce qu’on a une fondation qui est très solide. Je vais me concentrer sur nos propositions. Nos engagements seront parfaitement chiffrés.»