Action collective contre Microsoft: vous pourriez être compensé

Les Québécois ayant acheté un logiciel du géant Microsoft entre décembre 1998 et mars 2010 pourraient avoir droit à une compensation, en vertu d’une entente conclue pour le règlement de toutes les actions collectives canadiennes.

«Les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec ont certifié ou autorisé des actions collectives qui allèguent qu'à partir de 1988, Microsoft a eu un comportement anticoncurrentiel ayant fait augmenter le prix des systèmes d'exploitation d'ordinateurs personnels compatibles avec Intel», peut-on lire dans un communiqué.

Il s’agit notamment des logiciels suivants: Word, Excel, Office, Works Suite, Home Essentials, MS-DOS et Windows.

Dans la poursuite, on reproche au géant de l’informatique d’avoir «comploté afin de restreindre indûment la concurrence afin de pouvoir vendre les logiciels d’exploitation et les applications Microsoft à un prix artificiellement plus élevé que ce qu’ils auraient dû se vendre s’il y avait eu une libre concurrence dans le marché», peut-on lire sur le site du recours.

Le juge Bernard Tremblay de la Cour supérieure du Québec a approuvé jeudi le plan de diffusion de l’entente. Ceux qui désirent s’y opposer doivent transmettre leurs objections au plus tard le 18 septembre 2018.

Le règlement doit toutefois être approuvé par les tribunaux. Au Québec, une audience est prévue, le 25 octobre prochain, à 9 h, à Québec. D’autres audiences d’approbation sont prévues à Vancouver et Toronto.

Le montant maximal des réclamations, qui comprend notamment le paiement des honoraires, est de 517 millions $.

Sont concernés par cette action collective, tous ceux qui habitent au Canada en date du 15 mai 2016 et qui ont acheté pour leur utilisation personnelle «une copie authentique d'un Logiciel Microsoft ou un PC sur lequel était déjà installée une copie authentique d'un Logiciel Microsoft [...] entre le 23 décembre 1998 et le 11 mars 2010».

Soulignons toutefois que Microsoft n’a admis aucune faute ou responsabilité dans le cadre du règlement.