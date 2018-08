Bacs bruns: le maire de Drummondville appuie la Ville de Saguenay

Le débat entourant l'achat de bacs bruns à Saguenay a fait réagir Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), vendredi.

M. Cusson, qui s'est arrêté à Saguenay dans le cadre d'une tournée de l'UMQ, comprend mal que les citoyens s'opposent aussi fortement à l'achat de ces bacs.

La Ville souhaite aller de l'avant avec un règlement d'emprunt de 5,5 millions $. Cet argent servira à acheter des bacs bruns et autre matériel nécessaire au compostage.

Les bacs bruns font partie du paysage des résidents de Drummondville depuis plus de sept ans.

«C'est très surprenant qu'on se questionne encore là-dessus en 2018, a affirmé M. Cusson. J'ai eu l'impression de reculer de quelques années en arrivant ici cette semaine.»

Le calendrier de la collecte a récemment été modifié à Drummondville pour mieux répondre aux besoins des citoyens.

«Au début on ne passait que l'été et on suspendait l'hiver, a expliqué M. Cusson. Depuis deux ans, on passe à l'année. On passe plus souvent pour le bac brun que pour celui des déchets.»

Et pour ceux qui craignent la prolifération de vers et de mouches dans leur bac brun, Alexandre Cusson avait un message.

«Quand on les entretient, nos bacs, et qu'on ne demande pas aux autres de le faire à notre place, y'en a pas de vers. Si l'ensemble du Québec est capable de le faire et d'y survivre, je pense que les gens du Saguenay sont aussi fins que les autres sinon plus, donc ils devraient y arriver.»