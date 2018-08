Couillard s’engage à donner entre 150 $ et 300 $ par enfant

Le Parti libéral du Québec (PLQ) s’est engagé, vendredi matin, à verser entre 150 $ et 300 $ par enfant par année aux familles afin de leur «faciliter la vie».

Le montant sera déterminé en fonction du revenu familial.

«Les familles auront la liberté de choisir d’investir le montant dans ce qui leur facilite le plus la vie et ce qui leur permet de passer le plus de temps de qualité en famille», a précisé le communiqué publié par le PLQ.

Un prochain gouvernement #PLQ facilitera la vie des familles avec:

●une aide supplémentaire maximale de 300$ par enfant de moins de 18 ans;

●2 000 nouvelles places en garderies subventionnées en milieu de travail et dans des établissements d’enseignement sup. #PolQc #Qc2018 — Philippe Couillard (@phcouillard) 24 août 2018

Le parti de Philippe Couillard promet également 2000 nouvelles places en service de garde subventionnées dans les milieux de travail et d’étude (cégep et université).

De plus, advenant la réélection de M. Couillard, les parents auraient la possibilité de mettre en banque 10 jours de congé du Régime québécois d’assurance parentale afin de les utiliser plus tard.