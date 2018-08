Des élus réclament le remplacement de la ligne du train de l'Est

Afin de résoudre une fois pour toutes les défis de la congestion routière dans l'est de la couronne Nord, des élus de cette région réclament carrément le remplacement de la ligne du train de l'Est.

Les maires de Repentigny, Mascouche, Terrebonne et Charlemagne proposent cette solution qu’ils considèrent comme «majeure» pour régler les problèmes une fois pour toutes.

«La réponse aux enjeux de transport, pour nous, repose inévitablement sur le remplacement de la ligne du train de l'Est par un mode compatible avec le REM», a confié Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, dans un communiqué.

Essentiellement, il s’agirait de changer par exemple la technologie du train de l’Est pour la faire arrimer à celle du REM, peut-être dans une seconde phase. Ainsi, les résidents de la couronne Nord et de l’Est auraient un accès direct vers le centre-ville et ne seraient pas obligés de devoir changer de train.

Des études préparatoires pour cette solution devraient être bientôt lancées par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), notamment.

Rappelons que dans le cadre des travaux entourant la construction du Réseau Express Métropolitain (REM), le tunnel Mont-Royal sera fermé à compter de 2020, ce qui aura une incidence majeure sur la ligne de train, déjà fortement affectée. Depuis quelques mois, plus aucun train ne circule la fin de semaine.

La construction du REM a commencé en avril dernier et les premières rames devraient entrer en service à l’été 2021. Une fois complété, le REM comptera 26 stations sur 67 kilomètres à Montréal et sur les rives nord et sud.