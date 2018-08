Des frigos parsemés de moisissures

Odeur de moisissures, sang séché, croûte de saletés : un bref coup d’œil aux congélateurs où se servaient les clients du Variété Dépanneur Unik, à Montréal, a suffi à des inspectrices en salubrité pour coller une amende au commerce.

Lors d’une visite surprise en juin 2017, elles ont noté « la malpropreté généralisée pour ce qui est du commerce, des équipements et des installations » dans la petite épicerie de la rue Pascal, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Les tablettes méritaient un bon coup de plumeau, d’après le rapport des inspectrices du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

« Les tablettes [d’une grande étagère de bois] étai[ent] tachées de saleté noire “grattable”, et des contenants avec des aliments y étaient déposés », écrivait l’une d’elles.

Récidive

Dans les chambres froides situées au sous-sol, des détritus d’aliments et des déchets parsemaient le sol, et des palettes d’entreposage étaient aussi maculées de moisissures et de saletés, ont pu constater les inspectrices.

Un juge a récemment condamné le propriétaire du Variété Dépanneur Unik à payer deux amendes totalisant 3000 $.

Et ce n’est pas la première fois que le commerce se fait épingler par le MAPAQ. En août 2016, un juge avait déjà condamné son propriétaire à payer une amende de 1350 $ puisque des aliments y étaient conservés à des températures bien plus élevées que recommandé.

Contacté par Le Journal, le propriétaire a assuré que du ménage a été fait et que la situation était maintenant rentrée dans l’ordre.

Extraits du rapport

« En me penchant [devant un réfrigérateur], j’ai vu une croûte séchée jaunie de lait sur le plancher aux deux endroits où étaient entreposés des sacs de lait. »