Herman Kolgen, un «ambassadeur» de Mutek

L’artiste montréalais Herman Kolgen est encore cette année une des têtes d’affiche du festival Mutek qui a débuté mercredi et qui se poursuit jusqu’à dimanche.

Cette année, la 19e édition du rendez-vous de musique électronique et d’art numérique regroupe pas moins de 150 artistes qui proviennent de 27 pays.

Ce festival a permis à Herman Kolgen de se faire connaître à travers le monde il y a 19 ans, puisque déjà des artistes internationaux y participaient. «Ça fait 20 ans que je me promène à travers le monde et sincèrement, ça ne dépend pas que de Mutek, mais c’est parti de Mutek. Le festival m’a donné un coup de pied dans le cul en me disant qu’il fallait que je montre mon art au monde», lance celui qui a joué à 18 reprises – un record – à l'événement.

«Herman a fait partie de la première cohorte d’artistes que Mutek a fait découvrir ici comme à l’étranger. Et cette relation va dans les deux sens. Herman (comme d’autres artistes) a aidé à former ce qu’était et ce qu’est devenu Mutek», indique Alain Mongeau, fondateur et directeur artistique du festival qui se déroule maintenant non seulement à Montréal, mais aussi à Mexico, Tokyo, Buenos Aires, Barcelone, San Francisco et Dubaï.

«Sa trajectoire et celle de Mutek sont intimement liées. On a suivi son évolution tout au long et avons présenté à peu près tous ses projets, pas à pas. Et sa démarche créative, où chaque projet intègre de nouvelles trouvailles, incarne parfaitement l’esprit de Mutek. En ce sens il est l’ambassadeur par excellence du festival!», ajoute M. Mongeau.

Les organisateurs de l’événement avaient approché M. Kolgen en 2002. Il ne faisait alors que des vidéos qu’il présentait sans se présenter devant public. «Au début j’avais dit non. Je ne voulais pas faire de show et monter sur scène», se souvient l’artiste multidisciplinaire qui avoue maintenant prendre un grand plaisir à faire des performances.

La collision des atomes

Pour cette nouvelle édition de Mutek à Montréal, l’artiste, qui se décrit comme une pieuvre parce qu’il touche à différents médiums pour créer, présentera «Isotopp» en première nord-américaine samedi, au Monument-National. Il s’agit d’une œuvre créée en collaboration avec le Grand accélérateur national d’ions lourds de Caen (Le Ganil) en France. L’opus porte plus précisément sur l’abstraction moléculaire et les transferts d’énergie. Avec des entrechocs lumineux, l’artiste représente des collisions atomiques.

«C’est un dispositif qui a été créé qui est connecté en temps réel avec Le Ganil. Ils m’envoient la radioactivité du centre là-bas et c’est à partir de ça que la lumière, les sons, tout est créé. Mais quand même dans une trajectoire que j’ai planifiée pour ne pas que ça soit un chaos sur scène», décrit l'artiste.

6 suggestions du directeur artistique

Le festival Mutek présente à nouveau une myriade d’artistes tous plus authentiques et originaux les uns que les autres. «Autant pour les artistes internationaux que locaux, nous cherchons des artistes qui ont une signature, une identité propre, qui se démarquent en quelque sorte des lieux communs», indique Alain Mongeau, directeur artistique de cette 19e édition.

Voici, selon lui, ceux qu'il ne faut pas manquer ce week-end:

Vendredi

Ramzi

L’artiste montréalaise habitant à Berlin est de passage dans sa ville natale pour faire découvrir son «cinquième monde» aux spectateurs. Sa musique mélange le dancehall à plusieurs genres musicaux.

*À 22h20 à la Société des arts technologiques.

Chloé

La DJ française proposera deux prestations durant le week-end. La première comme DJ vendredi, puis samedi, pour la première fois en Amérique du Nord, elle présentera son projet audiovisuel «Endless Revision».

*À 21h 20 sur l’esplanade de la Place des Arts et samedi à 00 h 05 au MTelus.

Samedi

Lada

La musicienne russe Dasha Rush et le producteur allemand Lars Hemmerling s’uniront pour une nuit techno dansante avec des entrechocs synthétiques, des battements atypiques et des rythmes déchaînés.

*À 1h30 au MTelus.

Jasss

La jeune DJ espagnole s’est démarquée cet été en Europe. Elle présentera pour la première fois en Amérique du Nord son premier album complet «Weightless», une œuvre avant-gardiste qui touche au psychédélique.

*Dans la nuit de samedi à dimanche à 00 h 45 à la Société des arts technologiques.

Dimanche

softcoresoft

L’une des membres du duo montréalais Demora, softcoresoft promet un nouveau «set» dans lequel elle explorera des sonorités inconnues grâce à ses différents appareils. Le spectacle est gratuit.

*Dimanche à 21h15 au Virage.

Acid Pauli

Le producteur allemand au style voyages downtempo se produira deux fois dimanche. D’abord, il rendra hommage à Leonard Cohen, puis il conclura le festival en jouant au DJ.

* Dimanche à 21 h 45 à la Société des arts technologiques et à l’extérieur à 1 h 10.