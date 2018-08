Justin Bieber achète une maison avec un domaine équestre

Justin Bieber semble avoir envie de changer d’air à tous les points de vue. Depuis ses fiançailles avec Hailey Baldwin, la popstar est en pleine métamorphose et on le croirait même plus motivé à l’idée d’aller à l’église que sur scène.

Un chamboulement qu’on observe encore une fois avec la nouvelle maison qu’il vient d’acheter en Ontario dans son Canada natal.

Si on connaissait son intérêt pour les chevaux, on imaginait mal Justin Bieber à la tête d’un haras. Pourtant, sa nouvelle demeure rassemble tous les équipements pour combler un passionné d’équitation.

Achetée 5 millions de dollars, le domaine s’étend sur une quarantaine d’hectares et comprend... une piste de course équestre!

Pour ce qui est de la maison, la modestie est de mise : quatre chambres, six salles de bain, une salle de jeu, une salle de cinéma, un garage pour trois voitures et... un hangar à bateau, pour profiter de l’accès privé au lac.

Reste à savoir s’il destine ce domaine à sa future vie conjugale avec Hailey Baldwin. Nul doute qu’il aura consulté sa future épouse avant de faire ce choix