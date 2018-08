La chasse a la cote chez les femmes

L'engouement pour la chasse est de plus en plus grand chez les femmes au Québec. C’est ce que constatent les spécialistes de l'industrie, qui se réunissaient à compter de vendredi à Rimouski pour la sixième édition du Salon national chasse, pêche et plein air.

«Le dernier cours qu'on a donné en juillet, on avait plus de femmes que d'hommes. C'est la première fois que ça nous arrive. On était vraiment impressionnés», a lancé Marius De Champlain, formateur à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Selon Ernie Wells, promoteur du Salon national chasse, pêche et plein air, près de 30% des permis de chasse vendus l'an dernier ont été achetés par des femmes.

«Les faits sont là, les statistiques sont là : il y a de plus en plus de femmes en forêt», a indiqué le conférencier et chroniqueur en matière de chasse, Michel Therrien.

Les retombées économiques de la chasse à l'échelle provinciale sont estimées à 2 milliards de dollars.

L'engouement pour la chasse est toutefois à la baisse au Québec depuis quelques années.

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, entre 2013 et 2017, 15 000 permis de chasse de moins ont été vendus, pour un total de 530 602.

Donner l'envie aux jeunes, aux femmes et aux non-initiés de pratiquer ce sport est donc une priorité pour les intervenants de l'industrie.

Une discipline qui attire

L'Association des Conducteurs de Chiens de Sang du Québec, qui entraîne des chiens à retrouver les bêtes tirées puis égarées par les chasseurs, dit attirer un grand nombre de femmes.

«On a beaucoup de femmes pour la chasse et la pêche, et pour la recherche de gibiers blessés quand on fait nos formations annuellement. On est tout près de 50-50, autant d'hommes que de femmes. C'était pas comme ça au début», a indiqué la présidente de l'Association des Conducteurs de Chiens de Sang du Québec, Chantale Bellemare.