L'administration Trump annule 200 M$ d'aide aux Palestiniens

L'administration américaine de Donald Trump a annoncé vendredi l'annulation de plus de 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

«À la demande du président, nous allons rediriger plus de 200 millions de dollars initialement prévus pour des programmes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces fonds iront désormais à des programmes hautement prioritaires ailleurs», a déclaré à la presse un haut responsable du département d'État, sans plus de précisions sur leur future affectation.

Cette décision intervient à la suite d'une «analyse de l'assistance américaine à l'Autorité palestinienne et en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour faire en sorte que les fonds soient dépensés conformément aux intérêts nationaux américains», a-t-il souligné.

Le département d'Etat assure avoir «pris en compte les défis auxquels est confrontée la communauté internationale pour fournir son assistance à Gaza, où le contrôle du Hamas met en danger la vie des Gazaouis et aggrave une situation humanitaire et économique déjà désastreuse».

Les États-Unis avaient déjà drastiquement coupé en janvier leur contribution à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Les relations sont gelées entre Washington et l'Autorité palestinienne depuis l'annonce par Donald Trump, fin 2017, de sa reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Les Palestiniens refusent depuis tout contact avec l'administration américaine et lui dénient tout rôle de médiateur dans le processus de paix avec Israël.