Laissé dans une voiture par un policier, un chien de l’escouade canine perd la vie

***Voyez ci-dessus le reportage de CNN à ce sujet (en anglais)***

Un policier a été suspendu après avoir laissé un chien de l’escouade canine pendant près de huit heures dans un véhicule surchauffé, en Caroline du Sud, en juillet dernier.

Le chien, un labrador blond nommé Turbo, est mort d’un coup de chaleur.

Le chef de la police de Columbia, Skip Holbrook, a annoncé les mesures disciplinaires mises en place à l’endroit de l’agent David Hurt, jeudi, indique le Time.

En guise de sanctions, l’agent Hurt n’aura plus le droit de s’occuper des chiens policiers, il a été suspendu cinq jours sans salaire, et suspendu de l’escouade des artificiers pendant six mois.

Plusieurs citoyens ont jugé que l’agent de police aurait dû répondre à des accusations criminelles, mais cela ne sera pas le cas.

capture d'écran | CNN

Le policier avait désactivé l’alarme de «chaleur» du véhicule, et avait démarré le climatiseur. Il a aussi laissé une fenêtre ouverte.

Si l’alarme avait été déclenchée, elle aurait permis d’alerter des gens se trouvant à proximité du véhicule de l’urgence de la situation.

Le policier avait stationné le véhicule à l’ombre dans le stationnement d’une école secondaire, où se tenait un entraînement, entre 7h30 le matin et 15h30.

Turbo, le chien de deux ans était assis sur la banquette arrière.

À la mi-journée, le policier a demandé à un collègue d’aller vérifier si l’animal se portait bien, et on lui a répondu qu’il était «correct».

Lorsque l’agent Hurt est retourné à son véhicule vers 15h30, le chien haletait et avait de la mousse qui lui sortait de la gueule.

Voyant que son l’animal était en hyperthermie, il a appelé à l’aide, mais Turbo a souffert d’une défaillance des organes et il est mort deux jours plus tard.

Le policier n’a jamais donné de raison logique expliquant pourquoi il avait désactivé l’alarme de chaleur.