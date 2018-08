L’animateur de «La vie des gens riches et célèbres» est décédé

Le journaliste britannique Robin Leach, connu notamment pour avoir animé la populaire émission «La vie des gens riches et célèbres» (Lifestyles of the Rich and Famous), est décédé vendredi à l’âge de 76 ans.

Selon TMZ, Leach était hospitalisé après avoir subi un accident vasculaire cérébral en novembre dernier alors qu’il se trouvait à Cabo San Lucas, au Mexique.

«Malgré les 10 derniers mois, quelle vie il a eue. Notre grand-père, frère, ongle et ami Robin Leach est décédé paisiblement», a indiqué Steven Leach, le fils du journaliste, cité par le «Las Vegas Review Journal».

AgenceQMI

«Le soutien et l’amour de tout le monde, pendant presque un an, ont été incroyables et nous en sommes très reconnaissants», a ajouté le fils de Leach.

Celui qui avait toujours rêvé d’être journaliste avait de grandes ambitions. À 18 ans, il est devenu le plus jeune éditeur de la section «Page One» du quotidien britannique «Daily Mail».

En 1963, Robin Leach a décidé de quitter l’Europe pour les États-Unis où il a travaillé pour diverses publications, dont le «New York Daily News», le magazine «People» et «The Star».

Passionné de culture, le Britannique a également fait partie d’une émission sur les stars à CNN avant de se joindre à l’équipe qui a fondé «Entertainement Tonight».

Véritable précurseur de la téléréalité, Robin Leach a ensuite animé l’émission «La vie des gens riches et célèbres» de 1984 à 1995. Celui qui disait toujours

«Champagne wishes and caviar dreams» dans cette émission faisait découvrir des demeures luxueuses au grand public à la télévision.

«J'avais fait beaucoup de reportages en Grande-Bretagne et c'était un domaine du journalisme que j’aimais beaucoup couvrir», disait Robin Leach, cité par le «Las Vegas Review Journal».

«Les faiblesses des personnes célèbres, leur besoin d’applaudissements, le fait que les vedettes sont prêtes à mettre leur vie ou leur carrière en jeu chaque fois qu’elles font un spectacle, un concert, un film ou une pièce de théâtre... il y avait toujours des histoires à trouver avec ces personnes», racontait Leach.

Leach vivait à Las Vegas depuis 1999 où il était une figure importante de la scène culturelle.

La famille du journaliste n'a pas encore précisé les détails pour ses funérailles.

Céline Dion attristée

Céline Dion a réagi publiquement à l’annonce du décès de Robin Leach.

«Je suis très triste d’apprendre le décès de Robin Leach. C'était un homme attentionné, sensible et un grand partisan des artistes de Las Vegas», a écrit la chanteuse sur sa page Facebook.

«Il a toujours été gentil avec René et moi, et ce, dès notre première rencontre», a ajouté la diva qui envoie ses pensées et ses prières à la famille de Leach.