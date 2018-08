Le chauffard à la Viper hérite d'une amende de 1000 $

L’individu qui était au volant de la puissante voiture sport de marque Viper qui a dévalé la rue Principale du village de Saint-Côme avant d’emboutir une voiture stationnée il y a deux semaines, a hérité d’un constat d’infraction de plus de 1000 $.

La Sûreté du Québec a indiqué que le conducteur fautif «s’est vu remettre un constat d’infraction pour avoir commis un action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété».

L’amende est de 1000 $, plus les frais. L’homme s’est également vu imposer quatre points d’inaptitude.

L’incident, survenu le samedi 11 août en fin d’après-midi avait été filmé et la vidéo avait été publiée sur Facebook. Vendredi soir, la vidéo, toujours accessible, avait été vue plus de 48 000 fois.

On y voit la Viper arriver à toute vitesse, déraper, puis entrer en collision frontale avec une voiture stationnée de l’autre côté de la rue. Puis, après quelques secondes, on entend le conducteur redémarrer le moteur de sa puissante voiture passablement abîmée et repartir sans sortir pour constater les dommages.