Les matelas étrangers inondent notre marché

Conservatrice et plutôt stagnante pendant des décennies, l’industrie canadienne du matelas négocie un virage numérique qui menace de faire disparaître plusieurs fabricants. Une vingtaine d’entreprises québécoises, spécialisées dans la confection de matelas, font désormais face à une concurrence internationale et féroce.

Selon des données compilées par TVA Nouvelles, en cinq ans, les ventes de matelas chinois et américains ont augmenté de plus de 30% au Canada. Ils représentent désormais un tiers de ce marché qui génère des ventes dépassant les 1,5 milliard par année.

«Les temps ne sont pas facile», concède Claude Savoie, propriétaire de Matelas personnel depuis 35 ans. Les clients préfèrent les commander par internet, mais je n’ai pas de site web, ni de robot dans mon atelier», explique l’entrepreneur qui conçoit aussi des matelas sur mesure pour sa clientèle.

Difficile en effet de rivaliser avec des géants américains comme Leesa, Purple ou Casper. Ce dernier dépense 80 millions de dollars en publicité annuellement. Son concept de matelas compressés dans une boîte et livrés à domicile connaît un vif succès au Canada.

Polysleep

La PME québécoise Polysleep, elle, a investi des centaines de milliers de dollars récemment pour moderniser son usine dans l’est de Montréal. «Nous voulons secouer cette industrie qui n’a pas changé depuis des centaines d’années», lance le cofondateur de l’entreprise, Jeremiah Curvers.

Le concept imite celui lancé aux États-Unis, à l’exception de la conception des matelas qui est le fruit d’un travail de recherche de longue haleine. «Nous avons développé nos matelas en étant à l’écoute de la clientèle. Nos coûts sont moindres que ceux des magasins, car nous les livrons compressés, dans une boîte, directement à la porte des clients», nous explique-t-on.

Le modèle d’affaires semble prometteur, puisque la croissance de la PME est exponentielle. «Nous pouvons fabriquer jusqu’à 750 matelas par jour», se vante Daniel Lapointe, qui supervise les opérations.

Un enjeu électoral

«Nous demandons aux partis politiques de proposer des mesures plus concrètes, et plus proches de la réalité des PME. Avec notre chiffre d’affaires, c’est impossible de déployer des plateformes internet ou des machines robotisées comme le font les géants étrangers», souligne Claude Savoie.»

L’enjeu de la transition numérique traverse d’ailleurs tous les secteurs d’activités. Les partis politiques se sont engagés, pendant la campagne électorale, à proposer leurs solutions pour accompagner nos entreprises dans cette transformation. La survie et l’avenir d’une grande partie de notre industrie manufacturière en dépendent.